فيتوريا: هدفنا الفوز دائمًا وأثق بقدرات اللاعبين الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن فريقه النصر يسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يشارك فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا مؤمن باللاعبين الشباب.

ويلعب النصر ضد العين الإماراتي، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، علمًا بأن العالمي يتصدر الترتيب وضمن التأهل إلى الدور التالي.

فيتوريا يؤكد: هدفنا الفوز

وتحدث فيتوريا عن مواجهة النصر المقبلة قائلًا: “مباراة أخرى جديدة غدًا أمام العين، فريق جيد ومدرب ولدينا في هذه المجموعة أعتقد أفضل 4 فرق، صحيح أن فريقين سيصعدون لكنها أفضل أندية”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد العين قائلًا: “اللاعبون يحتاجون إلى فترة من أجل الراحة ونحن كذلك نرغب بمشاركة كافة اللاعبين معنا في الفريق وأنا كمدرب أحضر للملعب وأجهز اللاعبين من أجل اللعب”.

وواصل فيتوريا تصريحاته بشأن المباراة المقبلة، قائلًا: “هدفنا في كل المباريات هو الفوز وهذا يتوقف على المباراة والخصم هدفنا في نهاية الأمر هو الفوز دائمًا وهذا هو هاجسنا غدًا”.

مدرب النصر يُشيد باللاعبين الشباب

وأضاف فيتوريا: “لن نتحدث عن مفاجآت في مباراتنا الأخيرة اللاعبون كانوا يتمتعون بإمكانيات عالية ومن سنختار للمباراة القادمة سيكون جاهزًا لأننا ليس 11 لاعبًا فقط بل لدينا المزيد”.

واستكمل: “معي اليوم في المؤتمر أحد اللاعبين الشباب بعمر 19 عامًا وهو لاعب موهوب ويملك إمكانيات مميزة في الموسم الماضي كان لاعبًا في درجة الشباب ولدينا مثل هذا النجم الشاب الكثير”.

وأردف المدرب البرتغالي: “أنا أشرك اللاعبين الذين يملكون الجاهزية الفنية والذهنية الكاملة ومن سيشارك غدًا هم الجاهزون تمامًا”.

وتابع: “فيما يتعلق باللاعبين الشباب من واقع خبرتي الماضية أنا لا أمانع في إشراك اللاعبين لأنني رجل مؤمن باللاعبين الشباب، أنا أثق وأكرر بأنني أرى بعد عامين أو ثلاثة سنشاهد أكثر اللاعبين الشباب في النصر هم أعمدة المنتخب السعودي”.

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: “في المستقبل لا أفكر أبدًا بمن سنلعب معه ولا يهمني من يكون الخصم الفريق الذي سنلاقيه سنكون مستعدين لهم”.

شارك الخبر