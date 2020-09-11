فيتوريا وحمدالله وغروهي الأفضل بشهر أغسطس

المواطن - محمد سمعه

فاز المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، بلقب أفضل مدرب عن شهر أغسطس، وذلك عن الجولات الـ24 والـ25 والـ26 والـ27 والـ28 والـ29 والـ30 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 المنقضي، بينما فاز المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بلقب أفضل لاعب، وفاز الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بلقب أفضل حارس.

فيتوريا يقود النصر للبقاء في الوصافة:

وكان المدرب البرتغالي قاد النصر للحفاظ على التواجد في المركز الثاني، بينما تُوج حمدالله بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي برصيد 29 هدفًا، أما الحارس البرازيلي غروهي فساهم في بقاء الاتحاد بـ دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، تردد اسم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، وذلك للرحيل عن صفوف العالمي بعد نهاية موسم 2019/ 2020.

مصير أمرابط مع نادي النصر:

وكتب عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي تغريدة اليوم الجمعة وضح من خلالها مصير أمرابط حيث قال عبر “تويتر” : “ما أن يطلق أحدهم إشاعة، إلا وتجد الكثيرين يتسابقون لنشرها وتصديقها، حذر أمرابط بنفسه ونفى ذلك كثيرًا، ولا زال البعض مصر على اتباع هذا النهج المضر، اعذروني الكثير يساهم في ذلك بحسن نية عبر الرتويت والرد”.

وأضاف بغلف: “سألت المسؤول وأجاب أمرابط باقي وبيتمدد في حديقته المفضلة”.







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