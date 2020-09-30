فيتوريا يدفع بالقوة الضاربة في مباراة النصر والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيلة العالمي في مباراة النصر والأهلي والمقرر انطلاقها، بعد قليل، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر والأهلي

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والأهلي اليوم، كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، خالد الغنام، عبدالله الخيبري، مايكون بيريرا، عبدالمجيد الصليهم، عوض خميس، عبدالفتاح عسيري، غونزالو مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر والأهلي اليوم، وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، علي لاجامي، عبدالرحمن الدوسري وفراس البريكان.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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