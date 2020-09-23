فيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء جدة ابتهاجًا باليوم الوطني

وتحت شعار “همة حتى القمة”، تأهبت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر، للاحتفال باليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به المملكة في مثل هذا الوقت من كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

ويشهد الاحتفال هذا العام داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفي الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.