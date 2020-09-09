فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له.

حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/KgAkCLQwrf pic.twitter.com/KHFbJJXwuz — قناة الرسالة (@alresalahnet) September 9, 2020

وقال الشيخ الخثلان، خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “الوالدان واجب طاعتهما، ولكن في المعروف”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “نهى الله عز وجل الولد عن طاعة والديه في معصية الله، الوالدان إذا أمرا أولادهما بمعصية الله فلا يطاعان”.

وتابع: “لا تطلع أباك فيما أمرك به في معصية الله، ولكن صاحبه في الدنيا معروفًا، وأحسن إليه وبر به، لكن ما أمرك به من معصية لا تطعه فيه”.







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