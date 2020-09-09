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فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له

فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له

2020/09/09
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الخثلان يوضح حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له
المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له.

وقال الشيخ الخثلان، خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “الوالدان واجب طاعتهما، ولكن في المعروف”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “نهى الله عز وجل الولد عن طاعة والديه في معصية الله، الوالدان إذا أمرا أولادهما بمعصية الله فلا يطاعان”.

وتابع: “لا تطلع أباك فيما أمرك به في معصية الله، ولكن صاحبه في الدنيا معروفًا، وأحسن إليه وبر به، لكن ما أمرك به من معصية لا تطعه فيه”.



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