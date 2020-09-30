فيديو.. السعودية والكويت يا نعيش سوا يا ننتهي سوا

المواطن - الرياض

استعرضت قناة الإخبارية عبر تقرير لها العلاقات السعودية مع الكويت، والتي تعود إلى تاريخ 1891، مشددةً على أنها تسير بخُطى ثابتة ومدروسة.

وأكد التقرير الذي أذاعته قناة “الإخبارية”، أن مسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تسير بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين، مشددًا على أن قواعد هذه العلاقة ممتدة في جميع المجالات.

كما أشار إلى الكلمة الشهيرة التي أطلقها الملك فهد بن عبدالعزيز إبان الغزو العراقي للكويت، والتي قال فيها: “الحياة والموت تساوت لدينا وصارت شيئًا واحدًا، بعدما رأيته بعيني ما تم عمله في الشعب الكويتي، ما عاد فيه الكويت ولا فيه السعودية، فيه بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، هذا القرار الذي اتخذته وما فيه سعودي إلا ويؤيدني في هذا القرار، يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية”.

شارك الخبر