فيديو .. السفير السعودي بكوالالمبور يوجه كلمة للمواطنين

المواطن - محمد داوود - كوالالمبور
رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، محمود بن حسين قطان، باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها في ماليزيا، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، كما وجه السفير كلمة للمواطنين السعوديين في ماليزيا.
كما زفت الملحقية الثقافية والطلبة السعوديين في ماليزيا خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم التهاني بمناسبة اليوم الوطني، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار، وأن تشهد المملكة بسواعد أبنائها المزيد من الإنجازات والرقي والنهضة والازدهار.
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