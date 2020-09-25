فيديو.. الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

المواطن - الرياض

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية، وذلك وفق الضوابط والمعايير.

وسلطت “الإخبارية” الضوء على القرار ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.

ووافق المجلس على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية، وذلك وفق الضوابط والمعايير بحسب ما نشرته صحيفة أم القرى اليوم الجمعة.

أما ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية فهي ما يلي:

استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.

أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.

أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدمًا في سجل تجاري موجود سابقًا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.

اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.

أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

في حال كان الاسم العائلي منتشرًا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.

يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسمًا عائليًّا.

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