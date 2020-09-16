فيديو.. تعرف على مزايا iOS14 الجديد للآيفون والآيباد

المواطن - الرياض

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن مزايا iOS14 للآيفون والآيباد والذي سيتم إطلاقه رسميًا اليوم.

وقال الرشيد، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، إن تحديث iOS14 للآيفون والآيباد سيتم إطلاقه رسميًا اليوم للكل، وميزة إشعارات المكالمات تعتبر الأبرز في هذا التحديث الجديد.

تحديث iOS14 للايفون والايباد سيتم اطلاقه رسمياً اليوم للكل وميزة اشعارات المكالمات تعتبر الابرز في هذا التحديث الجديد📱

_شرح فيديو_#التحديث_الجديد #الايفون #ايفون #ios14 pic.twitter.com/R2QuNrKRnY — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) September 16, 2020

الميزة الخامسة

مكتبة التطبيقات – تحتوي على التطبيقات الموجوده في الجهاز بشكل مرتب ومقسم لعدة اقسام مع امكانية اخفاء صفحات التطبيقات بسهوله 😍 _شرح فيديو_#التحديث_الجديد #الايفون #ايفون #ios14 pic.twitter.com/r3XBCMMdP4 — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) September 16, 2020

وأضاف أن من مزايا النظام الجديد ميزة الضغط من الخلف، فكرتها تعطي الجهاز أوامر للتنفيذ عن طريق الضغط على ظهر الآيفون.

وقال إن الميزة الثالثة والتي يسأل عنها الغالبية الفترة الماضية وهي إمكانية وضع الودجت مع التطبيقات في الآيفون كتطبيق مصغر مثل تطبيق الساعة أو الطقس.

الميزة السادسه

ميزة التعرف على الاصوات راح تفيد اللي عندهم مشاكل في السمع كمثال الايفون ينبهك ان في طفل يبكي بجانبك 🍼👶.

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_شرح فيديو_#التحديث_الجديد #الايفون #ايفون #ios14 pic.twitter.com/xgL3uQSB9B — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) September 16, 2020

مكتبة التطبيقات وهي ميزة جديدة أيضًا وتحتوي على التطبيقات الموجودة في الجهاز بشكل مرتب ومقسم لعدة أقسام مع إمكانية إخفاء صفحات التطبيقات بسهولة.

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