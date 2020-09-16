‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. تعرف على مزايا iOS14 الجديد للآيفون والآيباد

فيديو.. تعرف على مزايا iOS14 الجديد للآيفون والآيباد

2020/09/16
الساعة 8:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
40
0
طباعة
فيديو.. تعرف على مزايا iOS14 الجديد للآيفون والآيباد
المواطن - الرياض

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن مزايا iOS14 للآيفون والآيباد والذي سيتم إطلاقه رسميًا اليوم.

وقال الرشيد، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، إن تحديث iOS14 للآيفون والآيباد سيتم إطلاقه رسميًا اليوم للكل، وميزة إشعارات المكالمات تعتبر الأبرز في هذا التحديث الجديد.

 

وأضاف أن من مزايا النظام الجديد ميزة الضغط من الخلف، فكرتها تعطي الجهاز أوامر للتنفيذ عن طريق الضغط على ظهر الآيفون.

وقال إن الميزة الثالثة والتي يسأل عنها الغالبية الفترة الماضية وهي إمكانية وضع الودجت مع التطبيقات في الآيفون كتطبيق مصغر مثل تطبيق الساعة أو الطقس.

مكتبة التطبيقات وهي ميزة جديدة أيضًا وتحتوي على التطبيقات الموجودة في الجهاز بشكل مرتب ومقسم لعدة أقسام مع إمكانية إخفاء صفحات التطبيقات بسهولة.


ذات صلة :
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :