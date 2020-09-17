فيديو.. حريق كبير في جبال عمد بالطائف

المواطن - الطائف
شب حريق في جبال عمد بقرية آل بردة بني ذبيان التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مساء أمس الأربعاء.
#مدني_ميسان
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو أوضحت خلاله أن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد الحريق المشتعل في جبل عمد رغم وعورة الطريق وكثافة الأشجار.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
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