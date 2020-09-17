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فيديو.. حريق كبير في جبال عمد بالطائف

فيديو.. حريق كبير في جبال عمد بالطائف

2020/09/17
الساعة 10:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. حريق كبير في جبال عمد بالطائف
المواطن - الطائف

شب حريق في جبال عمد بقرية آل بردة بني ذبيان التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو أوضحت خلاله أن فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد الحريق المشتعل في جبل عمد رغم وعورة الطريق وكثافة الأشجار.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.


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