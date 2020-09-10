فيديو.. حريق كبير في مرفأ بيروت

المواطن - متابعة
اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
فيديو .. اندلاع حريق في أحد مستودعات #مرفأ_بيروت #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 10, 2020
وبحسب قناة “LBCI” اللبنانية، وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات.
وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس، ولم يعلن عن أسبابه في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية للكشف عن الحقائق وراء الحريق الأول الذي نتج عن انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في الميناء.
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