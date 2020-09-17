فيديو.. حكم الصلاة قبل الأذان للشيخ الخثلان

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الصلاة قبل الأذان.

وقال الخثلان، ردًّا على سؤال متصل خلال برنامج “يستفتونك”، “صلينا العشاء قبل الأذان بعشر دقائق فهل يجوز؟”: إنه إذا كان التقويم لديكم أن المؤذن يؤذن على دخول وقت العشاء فمعنى ذلك أنك صليتم في وقت غير وقتها، وهذا لا يجوز.

وأضاف: “ولكن بعض التقاويم تؤخر صلاة العشاء قليلًا ليتسع وقت لصلاة المغرب، ولا يجوز للمسلم أن يصلّي قبل الأذان؛ ولذلك أنصح السائل بإعادة الصلاة.

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