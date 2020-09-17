فيديو.. حكم الصلاة قبل الأذان للشيخ الخثلان

المواطن - الرياض
أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الصلاة قبل الأذان.
حكم الصلاة قبل الأذان ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/aSbs7Nw9XX pic.twitter.com/jSGdVZYmEv
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 16, 2020
وقال الخثلان، ردًّا على سؤال متصل خلال برنامج “يستفتونك”، “صلينا العشاء قبل الأذان بعشر دقائق فهل يجوز؟”: إنه إذا كان التقويم لديكم أن المؤذن يؤذن على دخول وقت العشاء فمعنى ذلك أنك صليتم في وقت غير وقتها، وهذا لا يجوز.
وأضاف: “ولكن بعض التقاويم تؤخر صلاة العشاء قليلًا ليتسع وقت لصلاة المغرب، ولا يجوز للمسلم أن يصلّي قبل الأذان؛ ولذلك أنصح السائل بإعادة الصلاة.
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