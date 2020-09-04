فيديو .. حمدالله يتعرض للإصابة ويُربك النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للإصابة في مباراة الاتحاد والنصر، وذلك عند حلول الدقيقة الثمانين، بعد تدخل قوي عليه من أحد لاعبي الاتحاد.

والتقطت عدسات الكاميرا، شعور الهاجم المغربي بـ آلام الإصابة مما دفع الحكم الكرواتي إيفان بيبك بالمطالبة بإخراج لاعب النصر خارج أرضية الملعب لاستكمال اللقاء.

وكان الشوط الاول بين الاتحاد والنصر، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

حمدالله يفتتح التسجيل والاتحاد يرد بالتعادل:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل نادي النصر، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.

ولم ينتظر العميد كثيرًا، حتى تمكن النجم الإيفواري ويلفريد بوني من إحراز هدف التعادل للعميد بالدقيقة العاشرة من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب فهد المولد.

وبعد هدف العميد ضغط الفريق بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني في شباك الحارس برادلي جونز حارس النصر، لكن تألق وحرم العميد من إحراز الهدف الثاني.

تألق مميز من حارس الاتحاد:

كذلك تألق الحارس مارسيلو غروهي وأنقذ نادي الاتحاد من فرصة خطيرة كاد يُسجل منها حمدالله الهدف الثاني لنادي النصر.

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