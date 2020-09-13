فيديو.. دارين البايض بعد شائعة وفاتها: ربي لا يحرمني منكم

المواطن - الرياض

ردت الفنانة اللبنانية دارين البايض على شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة، معبرة في نفس الوقت عن استيائها من هذه الشائعة التي تسببت في قلق والدتها عليها.

احبكم ربي لا يحرمني منكم❤️❤️❤️ pic.twitter.com/EAZTZvNXRH — دارين البايض (@darin00013) September 12, 2020

دارين البايض تشكر جمهورها

وعبرت البايض عن شكرها لجمهورها ومحبيها الذين تفاعلوا لنفي الخبر، مؤكدين أنها لا تزال على قيد الحياة حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر قالت فيه : إن هناك شائعة ترددت بقوة حول وفاتها، وأن من اطلق هذه الشائعة هو شخص “فاضي ” حسب قولها.

وتابعت موجهة الكلام إلى جمهورها ومحبيها: “أحبكم ربي لا يحرمني منكم”.

معلومات عن دارين البايض

يذكر أن دارين هي ممثلة لبنانية ولدت يوم 25 يوليو 1996 في لبنان، ونشأت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وحصلت على شهادة الليسانس في مجال لم ترغب بدراسته في شبابها، فقررت أن تلتحق بعالم التمثيل والإعلام.

قدمت برنامج أكشن يا عيال على MBC أكشن، وكان أول مسلسل رسمي شاركت في بطولته تحت عنوان تكة، إضافة لمشاركتها في بطولة مسرحية خواطر شبحة كما شاركت في مسلسل سيلفي عام 2016 وفي مسلسل شير شات عام 2018.

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