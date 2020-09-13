فيديو .. دي سوزا يصل إلى تركيا للانضمام لـ بيشكتاش

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى تركيا اليوم الأحد، وذلك للتوقيع الرسمي مع نادي بيشكتاش التركي، بعدما طلب الرحيل عن الراقي وفسخ عقده.

🦅 Josef de Souza ve çocuklarından kartal pençesi 📺 pic.twitter.com/F1z1mApuHD — FutbolArena (@futbolarena) September 13, 2020

ونشر موقع Futbol Arena فيديو عبر حسابه في “تويتر” عرض من خلاله وصول اللاعب البرازيلي إلى مدينة إسطنبول التركية وذلك لتنفيذ إجراءات الانضمام الرسمي لنادي بيشكتاش.

وكان نجم الأهلي، عزز التقارير الإخبارية التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام لأحد أندية الدوري التركي، بعدما طلب الرحيل عن الراقي.

صورة جوزيف دي سوزا تُحدد وجهته المقبلة

ونشر اللاعب البرازيلي صورة له عبر حسابه في “الإنستجرام” حيث جعلها الصورة الأساسية لحسابه وهو يرتدي قميص نادي بيشكتاش التركي، وذلك بعد أن صُممت الصورة له.

وكان اللاعب البرازيلي طلب الرحيل عن الراقي وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وفي وقت سابق، تحدث طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي عن أزمة جوزيف دي سوزا قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ” اللاعب طلب الإذن مني وذهب إلى دبي لرؤية أسرته، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق من أجل حل أزمة طلبه فسخ العقد”.

دي سوزا له مطلق الحرية لتحديد مصيره

وأضاف كيال: ” تفاوضت مع اللاعب البرازيلي وحاولت إقناعه بالبقاء في النادي وقمت بتخفيض فكرة الرحيل في عقله من 100% إلى 60%، والقرار بيد عائلة اللاعب من أجل معرفة مصيره مع الراقي بالفترة المقبلة”.







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