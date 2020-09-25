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فيديو.. ضابط مصري يلتهم ثعبانًا حيًا شديد السمية

فيديو.. ضابط مصري يلتهم ثعبانًا حيًا شديد السمية

2020/09/25
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيغرائب, العالم, حصاد اليوم
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فيديو.. ضابط مصري يلتهم ثعبانًا حيًا شديد السمية
المواطن - الرياض

تداول مغردون مصريون مقطع فيديو يظهر فيه ضابط مصري أثناء عرض عسكري وهو يلتهم ثعبانًا حيًا شديد السمية ويقدمه لباقي عناصر فريقه في العرض.

وقال المغردون إن الضابط الذي ظهر في المقطع هو الشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم الذي استشهد في صد محاولة هروب سجناء من سجن طرة مشدد الحراسة.

وكانت مصادر مصرية أكدت استشهاد 3 من رجال الأمن بينهما ضابطان و4 محكومين بالإعدام أثناء محاولة السجناء تنفيذ عملية هروب جماعي من السجن قبل يومين.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فإن “قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، وعبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين”.


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