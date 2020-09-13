فيديو.. متحدث الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول تراجع قوة فيروس كورونا

المواطن - فواز الأسلمي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يطرأ أي تغير بشأن مدى قدرة فيروس كورونا على إصابة الأشخاص وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول ما إذا كنا نشهد تراجعًا في حدة فيروس كورونا بالتزامن مع تراجع الحالات المؤكدة إنه حتى اليوم لا تزال قوة الإمراض لدى الفيروس واحدة داعيًا إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ومحذرًا في نفس الوقت من التراخي في تطبيقها بحجة تراجع الإصابات.

وتابع العبدالعالي أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغير جوهري رئيسي مثبت في طفرات انتشار الفيروس، ولا يوجد ما يشير إلى تراجع قدرة الفيروس على الإصابة.

تراجع الحالات النشطة

وقال العبدالعالي: على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة وكذلك نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة ولله الحمد.

وتابع : أن نسبة الانخفاض في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 المؤكدة بلغت 88% مع استمرار نزول الحالات الحرجة وارتفاع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 93%.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وجدد متحدث الصحة التأكيد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية بالقول وعدم التخفيف منها أو التهاون بها بحجة انخفاض حالات كورونا المؤكدة.

الحالات الحرجة في المملكة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1,034) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (302870) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18513) حالة من بينها (1326) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325651) حالة، توفي منهم (4268) حالة.







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