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فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!
حرب من لوبيات أجنبية تحاول إخراج السعوديين من السوق

فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!

2020/09/28
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!
المواطن - الرياض

قال هادي الدوسري – سعودي مالك لورشة نجارة وصناعة أثاث-: إن 95% من الأجانب العاملين بالنجارة “تستر تجاري”.

وأضاف الدوسري، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن ورشة النجارة تكسب من 40 إلى 50 ألف ريال في الشهر، والسعودي لا يأخذ إلا 500 ريال فقط والباقي في جيب العامل الأجنبي.

وتابع: نواجه حربًا من لوبيات من جنسيات أجنبية يحاولون أن يخرجوا السعوديين من السوق، مضيفًا: أنهم يشوهون سمعتنا بقول “السعودي شغله رديء”.


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