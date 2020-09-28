فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!

المواطن - الرياض

قال هادي الدوسري – سعودي مالك لورشة نجارة وصناعة أثاث-: إن 95% من الأجانب العاملين بالنجارة “تستر تجاري”.

هادي الدوسري – سعودي مالك لورشة نجارة وصناعة أثاث:

95% من الأجانب العاملين بالنجارة "تستر تجاري".. الورشة تكسب 40-50 ألف في الشهر، السعودي لا ياخذ إلا 500 ريال فقط والباقي في جيب العامل الأجنبي!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/IPJPtEEHOE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2020

وأضاف الدوسري، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن ورشة النجارة تكسب من 40 إلى 50 ألف ريال في الشهر، والسعودي لا يأخذ إلا 500 ريال فقط والباقي في جيب العامل الأجنبي.

وتابع: نواجه حربًا من لوبيات من جنسيات أجنبية يحاولون أن يخرجوا السعوديين من السوق، مضيفًا: أنهم يشوهون سمعتنا بقول “السعودي شغله رديء”.

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