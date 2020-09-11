قدوم إدواردو سالفيو يُعجل برحيل 2 من لاعبي النصر

المواطن - محمد سمعه

أوصى المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إدارة النصر بالتحرك السريع، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إدواردو سالفيو نجم وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأقرب لمغادرة النصر في حال قدوم إدواردو سالفيو:

ويستطيع سالفيو اللعب في مركزي الجناح، وصانع الألعاب، مما يُنذر برحيل كل من البرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى عن صفوف العالمي بالفترة المقبلة.

وكانت إدارة النصر أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب سالفيو، وذلك بعدما رفض الأرجنتيني أليخاندرو غوميز مغادرة نادي أتالانتا الإيطالي من أجل الانضمام لوصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وارتبط اسم البرازيلي جوليانو بمغادرة نادي النصر، والعودة للدوري التركي عبر بوابة نادي فنربخشة، كما ارتبط اسم اللاعب النيجيري أحمد موسى بالعودة لـ إنجلترا خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب المدرب روي فيتوريا في تدعيم صفوفه الهجومية بضم إدواردو سالفيو، ليكون لاعبًا في خط الوسط الهجومي، مع ترك مواطنه جونزالو مارتينيز كجناح أيمن، ونور الدين أمرابط كجناح أيسر، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله كرأس حربة.

9 صفقات نارية لـ النصر:

وكان النصر أعلن عن تعاقده مع “كيم جين سو من صفوف جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، جونزالو مارتينيز، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”.

وانضم إدواردو سالفيو لصفوف نادي بوكا جونيورز في عام 2019 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، كما سبق له اللعب في نادي لانوس الأرجنتيني وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني







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