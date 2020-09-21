قصات شعر بنات قصير

من أكثر ما يبحث عنه البنات هو قصات شعر بنات قصير وذلك من أجل عمل تلك القصات على شعرهم من أجل إضافة مظهر جذاب وشبابي للفتيات ويجعلها متألقة دائمًا.

مميزات قصات شعر بنات قصير

من خلال موقع المواطن يمكن التعرف على أهم ما يميز تلك القصات وذلك كما يلي:

قصة الشعر القصيرة تجعل البنت تقوم بتسريح شعرها بسهولة ويسر.

لا يسبب ضيق للفتيات وبخاصة في أثناء فترة الصيف ومع اشتداد درجة الحرارة.

عند وضع صبغة على الشعر القصير فإن الصبغة تظهر على الشعر بشكل أفضل وتجعله يبدوا جذابًا وأنيقًا.

الشعر القصير يجعل الفتاة أكثر جرأة ويقوي من شخصيتها وقوتها.

لا يسبب الشعر القصير مضايقة للفتاة حيث أن الشعر الطويل يتسبب في مضايقة الفتيات عندما يأتي على وجهها.

أجمل قصات شعر بنات قصير

قصات الشعر القصيرة والتي تناسب الشعر الخفيف حيث أن القصات القصيرة مناسبة جدًا للشعر القصير بشكل كبير حيث تضيف للشعر مظهر أنيق وجذاب ويريح أصحاب الشعر الخفيف من مشاكل التسريح وتجعل الشعر يبدوا أكثر كثافة.

قصة الجرسون وهي من القصات المناسبة أيضًا للشعر القصير وهي تجعل البنت تظهر بشكل أنيق وبه أنوثة وجاذبية.

قصة كاريه فرنسي وهي مناسبة أيضًا للشعر القصير الناعم حيث يتم عمل الغرة جانبية على الشعر تعطي الكثير من الجمال للفتاة.

أفضل تسريحات للشعر القصير

تتنوع التسريحات المختلفة والتي يمكن لأي فتاة تمتلك شعر قصير أن تقوم بها والاختيار من بينها وهي كما يلي:

جعل طول الشعر مختلف بحيث يكون الشعر الذي في مقدم الرأس طويل عن باقي شعر الرأس على أن يتم صبغ هذا الجزء الطويل بصبغة ذات اللون البني.

يمكن عمل قصة للشعر بحيث يكون القص بشكل متدرج من الأمام كبير وبالتدرج للخلف وهذا يعطي الشعر مظهر جميل وبخاصة عندما يتم صبغ الشعر بالصبغة ذات اللون الأسود القاتم.

يتم تقصير الشعر من جهة وترك الجهة الأخرى طويلة مع العمل على صبغ ذلك الجزء الطويل من الشعر بصبغة ذات لون أصفر بينما الجزء القصير من الشعر يتم صبغه بصبغة ذات لون أسود.

يتم قص الشعر بشكل متدرج من الخلف للأمام حيث مقدم الرأس بحيث يكون الجزء الطويل من الشعر ناحية الخلف على أن يتم صبغ الشعر بدرجات لون مختلفة تبدأ من البني للأصفر.

يمكن عمل قصة للشعر بحيث يكون الشعر كله بدرجة قص واحدة ولكن يتم تقصير الشعر الذي في مقدم الرأس على أن يتم صبغ الشعر كله بصبغة ذات لون أسود.

قص شعر الرأس بحيث لا يتعدى طول الشعر ذقن الوجه من ناحية الخلف ومن الأمام لا يتعدى طول الشعر الرقبة على أن يتم صبغ ذلك الشعر بصبغة تحمل اللون الأزرق بدرجات متفاوتة.

قصات شعر عصرية

تقصير الشعر بشكل عام على أن يكون الطول من الخلف يصل للأكتاف وأطول من الأمام ولإضافة الجاذبية لهذا الشعر يجب صبغة خارجيًا بصبغة ذات لون أبيض ومن الأمام يتم صبغه بصبغة تحمل اللون الرصاصي.

يمكن عمل قصة بحيث يكون الشعر من الجوانب قصير ويكون من الوسط طويل مع تلوين الشعر وصبغه بصبغة ذات اللون الأبيض.

عمل تقصير للشعر من أحد الجوانب من الرأس مع عمل قص متدرج للشعر في الجهة الأخرى من الرأس وصبغه بصبغة ذات لون بني أو أسود.

يمكن قص الشعر على ان يكون بطول متساوي وجعله في أحد جوانب الرأس مع صبغه بصبغة ذات لون ذهبي من الجهة الداخلية بينما الجهة الخارجية من الشعر تكون ذات لون بني قاتم.

هناك قصة مميزة للشعر وذلك بجعل الشعر من الخلف يبدوا طويلًا وواصل للأكتاف ولكنه من الأمام يكون قصير نوعًا ما وهذا يجعل الشعر يكون بمظهر منتفخ من الوسط وكثيف ويفضل صبغ الشعر في تلك الحالة بصبغة تحمل اللون الأحمر أو البرتقالي.

قص الشعر بشكل انسيابي ومتساوي بحيث يظهر بمنظر جذاب وناعم مع تلوينه بصبغة ذات لون بني مصفر.

يمكن قص الشعر من الخلف بشكل متدرج وكذلك من الأمام بحيث يظهر الشعر بشكل طبيعي وعفوي وهذا يعطي الفتاة شيء من المرح والعفوية.

يمكن عمل قص للشعر من المنطقة اليمنى والمنطقة اليسرى من الرأس مع ترك الجزء الوسطي من الرأس بكامل طوله مع صبغ الشعر الطويل بلون أبيض بينما الشعر القصير يتم صبغه بصبغة تحمل اللون الرمادي.

يمكن عمل قصة للشعر بحيث يكون الشعر كله بطول الذقن ومن ثم يتم عمل صبغ للشعر كله بصبغة ذات لون أبيض وهذا يكسب الفتاة طابع هادئ وأنيق.

قص الشعر بحيث يكون الشعر الذي في مقدمة الرأس أطول بقليل من الشعر الذي في جانبي الرأس وهذا يتيح عمل تسريح للشعر سواءً ناحية اليمين أو ناحية اليسار وهذا يكسب الفتاة الكثير من البساطة.

يمكن قص الشعر كله بطول واحد مع جعل الجزء الوسطي أقصر قليلًا وصبغه بصبغة ذات اللون البني القاتم.

وصفة طبيعية للعناية بالشعر

يمكن استخدام كلًا من البصل والعسل في تلك الوصفة كمنتجات طبيعية متوفرة في كل المنازل حيث أن البصل والعسل يعملان على زيادة النمو والترطيب للشعر.

مكونات الوصفة

بصلتان كبيرتان. أربع ملاعق عسل نحل طبيعي.

طريقة استخدام الوصفة

تفرم البصلة جيدًا وتعصر ويحفظ عصيرها في علبة مغلقة ومن ثم يوضع عليه كمية العسل وتقلب جيدًا وتفرك بها فروة الرأس وتترك لمدة نصف ساعة ويغسل الشعر جيدًا بالماء.

يجب تكرار الوصفة كل ثلاث أيام للحصول على أفضل النتائج.

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