كريس والاس يقود المناظرة الرئاسية الذي لا يحبه ترامب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كريس والاس ليس أي مذيع في قناة فوكس نيوز، فقد صنع الرجل البالغ من العمر 72 عامًا اسمًا لنفسه ولبرنامجه الإخباري؛ فهو ليس من المتفاخرين بتشجيعه للرئيس ترامب على عكس بعض من زملائه البارزين.

وبدلًا من ذلك، يُنظر إليه على أنه صحفي استجواب، مع أسلوب يبدو أحيانًا كما لو انه من ستينيات وسبعينيات العقد الماضي.

وكان قد استضاف الصحفي التلفزيوني المخضرم كريس والاس، دونالد ترامب في مقابلة في يوليو من هذا العام وقال له: لقد أجريت الاختبار أيضًا عندما سمعت أنك نجحت في الاختبار، في إشارة إلى الاختبار المعرفي الذي أجراه ترامب ردًا على انخفاض لياقته وصحته العقلية.

وقال كريس: لقد اجتازته بتفوق، إنه ليس اختبارًا صعبًا، أحد الأسئلة كانت تتعلق بتحديد رسم لفيل.

ورد الرئيس بغضب بعد أن تعرض للإهانة قائلًا: هذا هراء، الأسئلة القليلة الأولى سهلة ولكن أراهن أنك لا تستطيع الإجابة على الأسئلة الخمسة الأخيرة.

وقد كان ذلك النوع من النقاش الحاد مع ترامب من الأمور التي لا يتوقعها المشاهدون عادة على قناة فوكس نيوز التي تتمتع بنفوذ هائل.

President Trump reacts to new #FoxNews polls. Plus, the President attacks his Democratic challenger Former Vice President Joe Biden. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/604gz0BuZI

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 19, 2020