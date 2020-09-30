كيفية إنبات اللحية بسرعة

اللحية هي إحدى مظاهر الجمال لدى الرجال وبالأخص في الوقت الحالي لذا يرغب الكثير من الرجال في معرفة كيفية إنبات اللحية بسرعة يمكنك معرفة بعض الطرق والأساليب التي يمكنك القيام بها وتطبيقها في الحصول علي شعر لحية أفضل وذو كثافة أكبر.

نمو اللحية

نمو اللحية بشكل كثير هو أمر وراثي ليس له بشكل كبير علاقة بالجسم ولكن هناك عوامل أخرى للجسم تؤدي إلى نمو اللحية بشكل غير كثيف.

يعتقد البعض أن هرمون التستوستيرون له علاقة بنمو اللحية بشكل كثيف وأنه عند زيادة الهرمون في الجسم يزيد معه نمو اللحية لكن هذا غير صحيح فلا يعني وجود الهرمون بمستوى منخفض أن اللحية لن تنمو.

يقوم جسمك باستخدام أنزيم في الجسم من خلال هذا الإنزيم يتم تحويل هرمون التستوستيرون في الجسم إلى هرمون الديهيدروتستوسترون هذا الهرمون الذي يساعد في نمو اللحية بشكل أسرع وأكثر.

لا يعني هذا بأن تحصل على الهرمون بمستوى أعلى أيضًا يرتبط نمو الشعر على البصيلات وعلى حساسيتها تجاه دايهيدروتستوستيرون وهذا الأمر هو وراثي لذا يرتبط العامل الوراثي في نمو اللحية بشكل كبير.

كيفية إنبات اللحية بسرعة

هناك بعض الأمور التي يجب عليك معرفتها لكي تساعد في إنبات اللحية سريًعا ولكنها ليست المسبب في النمو وموضح بعضها من خلال موقع المواطن.

الصبر دائما أمر مهم في الحصول على أي شيء يختلف نسبة نمو الشعر عند الجميع قد ينمو اللحية سريعًا عند أحد أبكر من الآخر لذا كل ما عليك هو الصبر لحين نمو اللحية بشكل كثيف طبيعًيا.

الصحة والاعتناء بالجسد أمر مهم في نمو اللحية يمكنك القيام ببعض الأمور للحصول على صحة أفضل:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

تناول طعام صحي يحتوي على الخضروات والبروتين.

النوم بشكل جيد.

الابتعاد عن القلق والتوتر والإجهاد.

الابتعاد عن التدخين.

الاعتناء بالوجه أمر مهم وينتج عنه نمو لحية صحية وبشكل جيد كل ما عليك فعله هو غسل الوجه بانتظام ويفضل عمل تقشير للوجه كل أسبوع على الأقل كما يمكنك استخدام مرطب للوجه.

قم بشرب الماء بكثرة في نمو الشعر دائمًا يتوقف على الحصول على ماء جيد لذا يجب عليك شرب كمية كافية في اليوم من الماء حتى تحصل على لحية ذات نمو جيد.

طرق طبيعية لإنبات اللحية بسرعة

لمن يرغبون في معرفة كيفية إنبات اللحية بسرعة يمكنك استخدام الطرق الطبيعية التالية في الحصول على لحية في وقت قصير.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت التي يستخدمها الجميع في الحصول علي شعر صحي ينمو بشكل أسرع ويمكن استخدام زيت جوز الهند مع اللحية أيضًا للحصول عليها بشكل أفضل.

الطريقة

يمكنك خلط كل من زيت جوز الهند مع القليل من زيت الروزماري.

قم بوضع الخليط السابق على منطقة الذقن وقم بالتدليك لمدة 5 دقائق بالأكثر.

اترك ذلك الخليط بعد التدليك لمدة ربع ساعة على الذقن بعد ذلك قم بغسل اللحية بشكل جيد حتى تتخلص من الخليط بعد الحصول على فوائده وقم بشطف اللحية بماء بارد.

تلك الطريقة يمكن استخدامها حتى3 مرات في الأسبوع حتى تحصل على لحياة أفضل في وقت أقل.

الثوم

لمن يعاني بوجود فراغات كثيرة في الذقن يمكن استخدام الثوم في علاج الفراغات والتخلص منها والحصول على ذقن أكثف.

في منطقة فراغات الذقن قم بوضع ثوم نيء مفروم عليها واترك بعض من الثوم المفروم على الشعر وبعد ذلك تأكد من غسل اللحية بشكل جيد.

يترك الثوم على اللحية لمدة نصف ساعة على الأكثر.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو من الخيارات الممتازة في الحصول علي شعر كثيف وذو نمو أسرع لذا يمكنك تطبيق زيت الزيتون على لحيتك حتى تحصل على لحية ذات انبات أسرع.

الطريقة

يمكنك استخدام زيت الزيتون مع زيت جوز الهند حتى تحصل على لحياةأفضل وذات مظهر أجمل.

قم بخليط زيت الزيتون مع زيت جوز الهند بنفس المقدار وضع الخليط على لحيتك وقم بالتدليك لمدة 5 دقائق وبعد ذلك قم بترك الخليط على اللحية لمدة 15 دقيقة فقط.

تأكد من الغسل الجيد للحية بعد ذلك والتخلص من الزيوت بشكل جيد.

طرق لتسريع نمو اللحية

قبل العناية بالبشرة يجب عليك معرفة نوعية بشرتك بشكل جيد حتى تستطيع استخدام منتجات مناسبة له.

استخدام مقشر للوجه حتى تتخلص من الخلايا القديمة والميت هذا الأمر يساعد بشكل كبير في تكوين شعر بصحة جيدة وذو نمو أسرع.

تنظيف البشرة بشكل جيد أمر مهم جدًا لإنبات شعر بشكل أفضل وأسرع لذا يجب عليك تنظيف الوجه بشكل مستمر باستخدام منتجات مناسبة لنوع بشرتك للحصول على لحية أكثف.

نصائح لنمو اللحية أسرع

هناك بعض النصائح التي يجب عليك. معرفتها حتى تستطيع الحصول على لحية ذات نمو أسرع وأكثر.

لا تقم بتشذيب لحيتك كل فترة قليلة فيجب عليك القيام تشذيبها كل 4 أسابيع على الأقل من نموها بشكل كامل أو يمكنك القيام بذلك بعد 6 أسابيع.

لكي تحصل على مظهر أفضل وذو نظافة أكبر قم بقص أطراف اللحية عن نموها هذا الأمر يعطي مظهر أفضل من التي تكون غير متساوية.

هناك من يقول أن كلما حلقت لحيتك أكثر سوف تحصل علي لحية أكثف ولكن هذا الأمر غير صحيح ولا تعتمد عليه بل اترك لحيتك الوقت للحصول على مظهر جيد لها.

في حالة تعرضك للشعور بالرغبة في الحكة أو وجود طفيليات باللحية يجب عليك الحصول على كريم خاص بذلك من الطبيب.

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