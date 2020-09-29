كيفية تسكين ألم الضرس

هناك طرق كثيرة تتعلق بـ كيفية تسكين ألم الضرس حتى أن يأتي موعدنا مع طبيب الأسنان، منها ما يشمل استخدام المواد الطبيعية، وغيرها من المواد الدوائية.

آلام الضروس

يحتوي فم الإنسان على عدد من الأسنان والضروس، يبلغ عددهم 32، وظيفتهم هي طحن وتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة حتى تستطيع بقية أعضاء الجهاز الهضمي التعامل معها وهضمها بسهولة.

هذه الأسنان والضروس إن لم يتم العناية بها بشكل جيد للغاية سيصيبها التسوس الذي سيقضي عليها، هذا بخلاف الألم الذي لا يٌحتمل الذي سينتج عن ذلك.

حتى أن هناك حالات يتطور فيها التهاب الأسنان إلى التهاب في الجسم كله بسبب انتقال البكتريا المسببة للالتهاب خلال الدم.

الضروس عندما تلتهب يجب زيارة الطبيب على الفور لعلاجها، وإذا حدثت ظروف تمنعك من ذلك يمكنك استخدام أي من وسائل تخفيف الألم حتى تسنح لك الفرصة لزيارته والاطمئنان على أسنانك.

أعراض آلام الضروس

آلام الضروس الناتج عن الالتهاب والتسوس تختلف أعراضه تبعًا لمدى تقدم الحالة، ففي البداية يكون الألم بسيط، ولكن عندما يتم إهمال الحالة يترافق مع الألم أعراض أخرى، منها الآتي:

المعاناة من التورم الشديد في اللثة، قد يكون منحصر في المنطقة الموجود بها الضرس الملتهب، أو قد يمتد ليشمل اللثة كلها.

ولكي نستطيع التفرقة بين اللثة الملتهبة والسليمة، سنجد أن اللثة الملتهبة يكون لونها أحمر غامق، تظهر كأنها مكدومة، أما اللثة الصحية أو السليمة تتميز بلونها الوردي الفاتح.

احمرار اللثة، وتورم الخد الموجود به الضرس الملتهب، مع الألم الذي يشعر به المرء عند الضغط عليه.

عدم القدرة على مضغ الطعام، أو الضغط على الضرس الملتهب.

قد يسبب شرب الماء البارد أو العصائر أو حتى المشروبات الساخنة الألم عندما يمر بجانب الضرس المصاب.

المعاناة من وجع الرأس، والصداع النابض بسبب ألم الضرس، وخاصة في حالة التهاب العصب الموجود داخل الضرس.

كيفية تسكين ألم الضرس

يمكننا التعرف على الطرق المتاحة لتسكين الألم الناتج عن التهاب الضروس من خلال موقع المواطن في الآتي:

لا يجب علينا الاعتماد على أي من الطرق التي سنذكرها تاليًا كطريقة للعلاج، حيث أن جميعها طرق تٌهدئ وتخفف من الألم بقدر معقول حتى نستطيع زيارة الطبيب.

يمكننا استخدام الماء المذاب به ملح للمضمضة حتى نطهر الفم من البكتريا التي تكون سبب من ضمن أسباب التهاب الضرس بجوار تسوسه.

تجنب أي ضغط أو أكل مواد قاسية على الجهة الموجود بها الضرس، لأن هذا سيزيد من الشعور بالألم، وقد يزيد من سوء الحالة، فإذا كان الضرس متضرر جدًا قد ينكسر تحت هذا الضغط ويتضرر.

يمكننا الاستعانة بزيت النعناع أو زيت القرنفل في دهن اللثة باستخدام قطنة نظيفة، فكلاهما يقومان بتسكين الآلام، وهما يساعدان أيضًا على تطهير الفم.

المحافظة على غسل الأسنان والضرس الملتهب بمعجون الأسنان والفرشاة الناعمة لإزالة أية بقايا طعام عالقة به تكون مصدر لنمو بكتريا وزيادة تسوسه، وزيادة التهابه.

المداومة على استخدام خيوط الأسنان، فهي تعمل على إزالة الكثير من بقايا الطعام التي لا تستطيع الفرشاة أن تصل لها، وبهذا نكون قد قضينا على رائحة الفم الكريهة، وكذلك على أي مصدر لنمو البكتريا.

يمكننا الاستعانة بقطعة من القماش المغموسة في الماء البارد ووضعها على الخد حتى تقوم بتخفيف تورم الخد، وكذلك تخفيف الألم، فهي تعمل على انقباض الأوعية الدموية.

لتقليل الشعور بالصداع، والضغط على الرأس بسبب الألم في الضرس، يمكن النوم على مكان مرتفع قليلًا، بدون التسبب في ضرر للرقبة.

يعتبر تناول المسكنات إحدى الطرق المتاحة من كيفية تسكين ألم الضرس فهي تساعد بشكل كبير على تقليل الإحساس بالألم لفترة ستة ساعات أو أكثر قليلًا حتى موعد الطبيب.

فهي تساعد بشكل كبير على تقليل الإحساس بالألم لفترة ستة ساعات أو أكثر قليلًا حتى موعد الطبيب. يمكن وضع بعض من المراهم التي تقلل من التهاب اللثة مباشرة عليها، وهي متاحة وموجودة في الصيدليات.

طرق علاج ألم الضرس

يحتاج الطبيب المختص في البداية لفحص دقيق للأسنان جميعها، وسماع شكوى المريض، ومعرفة أي الضروس ملتهب.

بعدها يستخدم الأشعة لتصوير الأسنان، ومراجعة وضع ضروس العقل، حيث أنها تتسبب ف مشكلات كثيرة عندما تكون مدفونة، أو معووجة.

عند تحديده للمشكلة بالضبط، فإذا كانت حالة تسوس في الضرس بسيطة، فيقوم بتنظيف الضرس من المنطقة المتسوسة ثم يقوم بوضع مادة بداخل الضرس، وهي تمنع داخل الضرس من التعرض للتسوس.

أما في حالة وصول الالتهاب إلى عصب الضرس، فيلجأ الطبيب إلى تخدير المريض، أي إعطائه حقنة مخدر في اللثة حول الضرس المصاب، ثم تنظيف الضرس من الداخل حتى يصل إلى العصب.

يقوم الطبيب بإزالة العصب تمامًا، وتعرف هذه العملية بعملية حشو العصب، وبعد التأكد من تلف العصب يضع حشوة مؤقتة، وفي الزيارة التالية عندما يتكأكد اأكد الطبيب من سلامة العملية يضع الحشوة الدائمة.

ويحتاج الطبيب لوصف بعض الأدوية ليستخدمها المريض بعد علاج حشو العصب وهي المضادات الحيوية المناسبة التي تعمل على قتل البكتريا سالبة الجرام المتواجدة في الفم.

ويصف أيضًا بعض من المسكنات الفعالة لتهدئ من الألم الذي قد يعاني منه المريض بعد العملية، ويمكنه اتباع أي من طرق تسكين الألم السابقة الطبيعية.

ممارسات خاطئة في علاج آلام الضروس

يستخدم الناس أقراص الأسبرين كمسكن للضروس الملتهبة، وهذه الأقراص لا يجب أن يتم وضعها على اللثة أبدًا، فقط يتم ابتلاعها.

فهي قد تتسبب في ضرر للثة وتلفها.

لا يجب أن يتم استخدام أي مخدر مباشر على اللثة أو الضرس لم يصفه الطبيب، لأن هذا قد يكون ذو آثار جانبية سيئة جدًا.

لا يجب الإكثار من استخدام القرنفل، أو بلعه، فهي قد يتسبب في حدوث تسمم.

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