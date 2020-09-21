كيف وصف النقاد الرياضيون قهر الهلال للظروف الصعبة وتأهله ؟

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضرب مثالًا في قهر الصعاب والتغلب على الظروف المربكة بتأهله الإعجازي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، رغم غياب 15 لاعبًا عنه بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وكان الزعيم نجح في التعادل السلبي مع فريق شاهر خودرو الإيراني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بتشكيلة إجبارية من اللاعبين لعبوا مع بعضهم البعض للمرة الأولى، ورغم ذلك نجح الأزرق في تحقيق ما يريد بالعبور لدور الـ16 رفقة النصر والأهلي.

الهلال من الكبار الذين لا يستسلمون

وكانت البداية مع الناقد الرياضي جمال عارف الذي علّق على الأمر قائلًا: “أبارك لـ الهلال تأهله رغم كل ظروف الغيابات والحالة المرضية التي اجتاحت بعثة الفريق، الكبار لا يستسلمون”.

أما الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فقال رأيًا آخر وهو: “أقرأ عبارات التحدي من أنصار الأزرق بعد المباراة، وكأن ما تحقق أمام فريق بإمكان أي فريق حواري هزيمته معجزة، لقد تناسي كثيرين أن لدينا أمثلة أفضل من ذلك بكثير فقد سبق وحضر سامسونج الكوري للرياض بالرديف وأشرك الحارس الاحتياطي مهاجم وكسب الهلال في نهائي السوبر الآسيوي”.

أما الإعلامي الرياضي فواز الشريف فقال رأي آخر بعد تأهل الزعيم: “لله درك من أعجوبة، حتى جائحة الدنيا قابلتها فغلبتها، ولدت بطلًا لأنك لا تنحني”.

الزعيم يتأهل رغم الصعوبات

وفي السياق ذاته قال الإعلامي محمد الشيخ الناقد الحصري لبرنامج “الدوري مع وليد”: “علموهم، درسوهم، فهموهم، هلال الأرض باقٍ، ما بقي هلال السماء، مبروك لأنصار كبير آسيا ولمحبي الكرة السعودية، تأهل الزعيم لدور ثمن النهائي”.

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