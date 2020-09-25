لاعب شباب الأهلي: نسعى لتقديم أداء أفضل في مباراة الغد

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم شباب الأهلي دبي الإماراتي، يوسف جابر، على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

لاعب شباب الأهلي يؤكد صعوبة المباراة:

وقال يوسف جابر: “منافسنا القادم الأهلي السعودي فريق قوي ومعروف، ندرك أهمية وصعوبة المباراة ونحن في أتم الجاهزية لخوض اللقاء، أتوقع أن تكون مباراة قوية بين فريقين يسعى كل منهما للتأهل، وآمل أن نوفق في تحقيق هدفنا”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة شباب الأهلي ضد الأهلي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “جئنا للمشاركة في هذه البطولة لنقاتل من أجل الاستمرار فيها، نعم الدوري الإماراتي لم يبدأ بعد لكننا حصلنا على إعداد جيد، إيقاعنا يرتفع مع مرور الوقت، وسنجتهد لتقديم أداء أفضل في مباراة الغد”.

ثمن نهائي دوري أبطال آسيا:

ويلعب شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إستاد الجنوب في الوكرة، عند الساعة 4:40 مساء، في أولى مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية.

ويدخل لاعبو الأهلي مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2020، في ظل المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق خلال مرحلة المجموعات.

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