مدرب شباب الأهلي يدعم لاعبي الهلال المصابين بـ كورونا

المواطن - مروة نبيل

حرص مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي، جيرارد زاراجوسا على دعم لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة الفريقين المرتقبة.

زاراجوسا يدعم المصابين

وقال مدرب شباب الأهلي الإماراتي: “نتمنى الشفاء العاجل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأفراد الجهاز الفني والإداري المصابين بفيروس كورونا، وأن يتمكنوا من العودة من جديد”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفريقين: “حصلنا على 7 نقاط في آخر 3 مباريات، ولا نفكر الآن سوى في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل إبقاء فرصتنا بالتأهل”.

الهلال يُعاني من كورونا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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