لاعب من الهلال يتخلف عن رحلة الطائف

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة، نادي الوحدة غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن اللاعب السوري عمر خربين تخلف عن رحلة الفريق إلى الطائف، وذلك بسبب تواجده في العيادة نتيجة شعوره بـ آلام في العضلة الخلفية.

الهلال يُتوج بـ الدوري بعد رباعية الحزم

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت الماضي، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

ويسعى الزعيم للفوز على الوحدة، وذلك من أجل الابتعاد بفارق الصدارة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

الزعيم يحسم مصير نواف العابد

من ناحية أخرى، يبدو أن نادي الهلال حسم مصير نجمه نواف العابد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد إبداء نادي النصر رغبته بضمه، بسبب أن اللاعب لا يشارك كثيرًا في مباريات الزعيم في المواسم الأخيرة.

وذكرت تقارير صحافية أن العالمي يرغب في ضم العابد وسلمان الفرج من صفوف الزعيم، في حال لم يُجدد الثنائي للزعيم، لكن الفرج أصبح قريبًا من تجديد عقده لمدة 3 سنوات مع أزرق العاصمة.

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