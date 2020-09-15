لقاحان من نوع آخر لمواجهة كورونا!

المواطن - متابعة

بدأ علماء بريطانيون دراسة صغيرة لمقارنة كيفية عمل لقاحين تجريبيين لفيروس كورونا عند استنشاقهما بدلًا من الحقن بهما.

وأفاد باحثون في إمبريال كوليدج لندن وجامعة أوكسفورد في بيان الاثنين، بأن تجربة شملت 30 شخصًا ستختبر اللقاحين اللذين طورتهما المؤسستان عندما يستنشق المشاركون الرذاذ في أفواههم، والتي ستستهدف أنظمتهم التنفسية بشكل مباشر.

وتجري بالفعل دراسات أكبر حول لقاح إمبريال وأكسفورد، لكن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة ما إذا كانت اللقاحات قد تكون أكثر فعالية إذا تم استنشاقها.

بدوره، شرح الدكتور كريس تشيو من إمبريال، الذي يقود البحث قائلًا: “لدينا دليل على أن إعطاء لقاحات الإنفلونزا عن طريق رذاذ الأنف يمكن أن يحمي الناس من الإنفلونزا، وكذلك يساعد في الحد من انتقال المرض”. مشيرًا إلى أن هذا قد يكون هو الحال أيضًا مع كوفيد-19.

وأضاف تشيو في بيان: “من الأهمية بمكان أن نستكشف ما إذا كان استهداف الشعب الهوائية مباشرة يمكن أن يوفر استجابة فعالة مقارنة بلقاح يُحقن في العضلات”.

وأظهرت الدراسات السابقة أن اللقاحات التي يتم تناولها عن طريق الاستنشاق تتطلب جرعات أقل من الحقن، مما قد يساعد في الاستفادة أكثر من الإمدادات المحدودة.

وقال روبن شاتوك، الذي يقود عملية تطوير لقاح إمبريال: “قد تكون إحدى المجموعات لديها اللقاح الصحيح ولكن طريقة التوصيل الخاطئة، وستكون التجارب مثل هذه فقط قادرة على إخبارنا بذلك”.

يشار إلى أن لقاح إمبريال يستخدم خيوطًا تركيبية من الشفرة الوراثية تعتمد على الفيروس، وبمجرد حقنه في العضلات، يتم توجيه خلايا الجسم لعمل نسخ من بروتين شوكي على فيروس كورونا.

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