لوشيسكو: أشعر باهتمام من الاتحاد الآسيوي لتمهيد اللقب لفريق آخر

المواطن - محمد سمعه

وجّه الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، سهام النقد إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجددًا، وذلك بعد استبعاد الزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتحدث المدرب الروماني لإذاعة بي بي سي قائلًا: “أشعر أن هناك اهتمامًا من الاتحاد الآسيوي لتمهيد الطريق لفريق آخر بصورة أسهل، وأمامنا 3 أشهر من الآن والمباريات في شرق آسيا لم تبدأ بعد، وكان الاتحاد الآسيوي يستطيع جدولة مباريات شرق آسيا مع إعادة جدولة مباريات الغرب”.

لوشيسكو يكشف عن شعوره بالظلم:

وأضاف مدرب الهلال: “شعرت بظلم بسبب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأنه كان هناك وقت طويل حتى يُلعب نهائي دوري أبطال آسيا، والأمر ذاته يحدث في أوروبا ويتم منح الوقت للفرق من أجل الجاهزية”.

وتابع لوشيسكو: عليّ أن أكرر في آسيا ليسوا مقيدين بوقت؛ لأن نهائي المسابقة سيُلعب في ديسمبر، لقد جئنا إلى قطر ووضعونا في فندق به 55 شخصًا متقاربين بشدة، المخاطر كانت عالية علينا”.

الاتحاد الآسيوي لا يُدير الأمور باحترافية:

وأضاف مدرب الهلال: “ما أشعر به هو أن الاتحاد الآسيوي لا يُدير الأمور باحترافية عالية، وما حدث كان ظلمًا كبيرًا لنا”.

وتابع لوشيسكو: “في العادة سيتم الاستئناف ضد القرار، لكن ما فهمته أن الاحتمالات هي صفر %.

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