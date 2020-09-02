لوشيسكو: التوقف لم يُساعدنا.. وهدفنا تحقيق كل البطولات

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، أن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لم تُساعد الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يسعى لتحقيق جميع البطولات التي يُشارك فيها الزعيم.

لوشيسكو يستهدف حصد البطولات:

وقال لوشيسكو خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “هدفنا أن نحقق كل البطولات وهذه طريقة تفكيرنا لذلك نستعد ونتدرب ودائمًا نتحدث أننا سعداء بما حققناه ولكن بكل تأكيد نفكر في البطولات المتبقية”.

وتابع: “أتيت إلى الهلال وأنا أحمل بجعبتي ثقة كبيرة بسبب وجود اللاعبين المميزين بالإضافة إلى فلسفتي في طريقة اللعب، كنت أدرك مدى الصعوبات التي تنتظرنا في طريق تحقيق لقب الدوري، ولكن أخيرًا كنت متأكدًا أن هذا الفريق لابد أن ينال لقب الدوري”.

وأضاف: “الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين بالإضافة إلى إدارة قوية لذلك كنت لا أريد أن أتسبب بخيبة أمل لدى جمهور الهلال.. وضعنا إستراتيجية واضحة قبل بدء الموسم لتحقيق لقب آسيا ومررتها للاعبين لذلك كان الفريق جاهز لذلك”.

التتويج بلقب الدوري:

وواصل تصريحاته قائلًا: “لو لم نحقق لقب الدوري السعودي لتسببنا بخيبة أمل للجمهور الهلالي رغم تحقيق لقب آسيا لذلك نفكر في كل البطولات، بعد العودة من كأس العالم للأندية كنا نلعب مباراة كل 3 أيام بسبب تأجيل المباريات، واستطعنا تجاوز ضغط المباريات”.

واستكمل لوشيسكو حديثه قائلًا: “لم يساعدنا التوقف بسبب كورونا لدرجة كبيرة، ولو استمرينا كنا سنفوز بلقب الدوري والسبب في العزيمة الموجودة لدى لاعبي الفريق.. أنا شخص أتخذ القرارات وأتفهم الوضع بصورة كاملة وللناس الحديث.. نحن كمدربين علينا أن ننظر للموسم بالكامل”.

تدوير اللاعبين:

وأردف: “لابد أن يشارك جميع اللاعبين في مباريات الفريق، وأيضًا إذا أردت فريقًا جيدًا لابد أن تركز على 22 لاعبًا حتى يكون الجميع على جاهزية عالية، فلسفتي ترتكز على احترام جميع اللاعبين سواء أساسيين أو بدلاء.. ولابد أن يشاركوا مع الفريق في مبارياته”.

وتابع: “إذا اعتمدت على مجموعة محددة من اللاعبين هذا يسبب في التأثير السلبي عليهم مع مرور الوقت لذلك استخدمت إستراتيجية تدوير اللاعبين، خاص أن تدوير اللاعبين في المباريات يسهم في امتلاك اللاعبين لأفضل وضع بدني”.

واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: “حديثي عن فريق النصر قبل المباراة يهدف إلى إظهار اكبر قدر من الثقة قبل الديربي.. وخلال التدريبات التي سبقت المباراة كنت واثقًا من الفوز”.







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