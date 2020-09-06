ليون يرد على إمكانية ضمه لـ مدافع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي ليون الفرنسي، أنه لا يُفكر في التعاقد مع مواطنه صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية قالت إن البارشا سيدخل في صفقة تبادلية مع ليون، تسمح برحيل أومتيتي للنادي الفرنسي مقابل ضم الهولندي ممفيس ديباي للنادي الكتالوني.

مدرب ليون يرفض مدافع برشلونة

وعلّق غارسيا على الأمر اليوم الأحد في تصريحات صحافية مؤكدًا أنه من الصعب إتمام الصفقة.

وبحث البارشا عن التخلص من أومتيتي، بعد أن تراجع في مستواه الفني بسبب كثرة إصاباته بالفترة الأخيرة.

وقيل إن نادي لاتسيو الإيطالي مهتم بالتعاقد مع أومتيتي في حال قرر مغادرة البارشا.

وفي سياق آخر، فجرت تقارير صحافية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على الرغم من إعلانه أول أمس الجمعة أنه باق مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية اليوم الأحد إن النجم الأرجنتيني سينتظر وصول الرئيس الجديد للنادي بعد نهاية الانتخابات في فبراير 2021، من أجل الجلوس معه وتحديد مصيره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

عائلة ميسي ترغب بالبقاء في إسبانيا

وأضافت الصحيفة أن عائلة النجم الأرجنتيني ترغب في البقاء بمدينة برشلونة، مما يحسم كثيرًا استمرار البرغوث الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني. وخلال حديث ميسي لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة، بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.

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