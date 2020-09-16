ماجد عبدالله عن فوز النصر: يجب الحفاظ على الصدارة

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله بأداء لاعبي العالمي في مباراة سيباهان بالأمس، وطالبهم بالحفاظ على صدارة المجموعة الآسيوية.

ماجد عبدالله يُشيد بالعالمي

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “فوز ثمين ومهم حققه نصرنا بالأمس مع عودة المشوار الأسيوي جعلنا في صدارة المجموعة، ويجب أن نحافظ على ذلك فيما تبقى”.

وشهدت تغريدة ماجد عبدالله تفاعلًا من الجماهير، التي أشادت بمستوى اللاعبين والصفقات الجديدة، وقال موسى: ” نعم ونجوم رائعون قدموا شيئًا جميلًا أعجبني المحترف الجديد إلي الإمام وبالتوفيق”.

وتابع قائلًا: “الله يا أبو عبدالله ما زلت أتذكر الأيام الجميلة كنت تذهب إلى النادي عام ١٤٠٩ قادمًا من الجنوب محبًا لك أولًا ثم إلى العريفي وحسين ويوسف مثلتم النصر أجمل تمثيل بأخلاقكم الرائعة وتميزكم بأدائكم الرائع”.

النصر في دوري أبطال آسيا

ولعب العالمي ضد سيباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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