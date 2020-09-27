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مارتينيز يصل الرياض بعد 3 أيام
لبدء مشواره مع الشباب

مارتينيز يصل الرياض بعد 3 أيام

2020/09/27
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مارتينيز يصل الرياض بعد 3 أيام مارتينيز
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 مارتينيز يستعد لبدء مشواره مع الشباب
1.1 الشباب يسعى لانطلاقة أفضل الموسم المقبل

استقر البرتغالي فابيو مارتينيز على موعد وصوله إلى الرياض، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

مارتينيز يستعد لبدء مشواره مع الشباب

وكان نادي الشباب قد أعلن عن تعاقده مع مارتينيز صاحب الـ27 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي براغا البرتغالي.

ومن المقرر أن يصل اللاعب البرتغالي إلى الرياض بعد 3 أيام، على أن يطبق البروتوكول الصحي الخاص بالقادمين من خارج السعودية ولمدة 3 أيام في المنزل، قبل أن يلتحق بالتدريبات، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وبدأ مارتينيز مسيرته في الفئات السنية بنادي بورتو، قبل أن يُغادر إلى فريق براغا وهو في الـ20 من عمره، وتنقل بعد ذلك بين أندية شيفاز وفاماليكو وأفيس وباكوس فيريرا في البرتغال.

ويُجيد لاعب الشباب الجديد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويتميز بقدرته التهديفية العالية حيث سجل مع الأندية التي لعب في صفوفها 52 هدفًا في 7 مواسم، بالإضافة إلى صناعته 18 هدفًا.

فابيو مارتينيز
مارتينيز

الشباب يسعى لانطلاقة أفضل الموسم المقبل

وكان نادي الشباب قد حسم العديد من الصفقات المميزة، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز السابع برصيد 43 نقطة من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 11 لقاءً.


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