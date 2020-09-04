4 ملايين ريال حسمت قرار جايدرايوس بالانتقال لـ الشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الشباب في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة مميزة في الموسم الرياضي الجديد، حيث تعاقد رسميًا مع حارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس.

راتب 4 ملايين لـ جايدرايوس

وكان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قد أعلن بالأمس عن توقيع عقد احترافي مع جايدرايوس صاحب الـ32 عامًا، لمدة عامين حتى 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يحصل الليتواني جايدرايوس على مليون يورو “4 ملايين و420 ألف ريال”، بموجب العقد الذي وقعه بالأمس مع نادي الشباب، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لـ”الرياضية”.

ومن المقرر أن يصل حارس المرمى الليتواني إلى العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتأهب لخوض فترة الإعداد تحضيرًا للموسم الجديد.

وانضم حارس المرمى الليتواني أرلايوسكايس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق كلوج الروماني.

الشباب يودع فاروق بن مصطفى

وأقامت إدارة نادي الشباب بالأمس احتفالية لتوديع حارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى بعد المران الختامي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن مددت إدارة نادي الشباب عقد فاروق بن مصطفى صاحب الـ30 عامًا حتى نهاية الموسم الحالي، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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