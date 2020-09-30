ماركو مارين والسومة يقودان الأهلي ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد النصر التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الأهلي ضد النصر

وجاء تشكيل الأهلي ضد النصر كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله حسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما، علي الأسمري، محمد آل فتيل، محمد المجحد، سلمان المؤشر، ماركو مارين و عمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي ضد النصر اليوم كل من؛ محمد الربيعي، سعيد المولد، حسين المقهوي، حسين عبدالغني، عبدالرحمن غريب، مازن أبو شرارة، يوسف الحربي، فهد مجرشي وهيثم عسيري.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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