ماسكات طبيعيه لترطيب البشره

أغلب من يمتلكون بشرة جافة يستخدمون ماسكات طبيعيه لترطيب البشره والتي تساعدهم على التخلص من مشاكل الجفاف التي تظهر الوجه بشكل مجهد دائمًا وتجعل البشرة رطبة وناضرة.

أهمية استخدام ماسكات طبيعيه لترطيب البشره

يوضح لنا موقع المواطن أهمية المواد المرطبة التي تضاف على البشرة وهي كما يلي:

تلك المواد المرطبة تقي البشرة وبخاصة الوجه الأكثر عرضة للعوامل الجوية والمناخية المختلفة وبخاصة حرارة الشمس الحارقة.

أيضًا هذه المواد المرطبة تنشط جميع العمليات الحيوية التي تحدث في خلايا البشرة وهذا يزيد من نضارة وإشراقة الوجه ويمنع حدوث الهرش بالجلد كما أنه يمنع حدوث ظهور التجاعيد في الوجه وبالتالي تؤخر من ظهور علامات الشيخوخة.

ماسكات طبيعيه لترطيب البشرهلا غني عن استخدامها لجميع أنواع البشرة سواءً البشرة الجافة أو البشرة الدهنية حيث تساعد في معالجة كل عيوب أنواع البشرة وتقويمها.

ما هي أفضل ماسكات طبيعيه لترطيب البشره

من المفضل قبل أن نلجأ للمواد المرطبة الكيماوية الصنع يجب أن نقوم أولًا باستخدام مواد الترطيب المنزلية الطبيعية والتي تعطي نتائج ممتازة وآمنة على البشرة مما يجعل الوجه يبدوا مشرقًا وأنيقًا وسنتناول العديد من تلك الوصفات الطبيعية.

وصفة استخدام ماسكات طبيعيه لترطيب البشره عبارة عن عسل النحل

حيث يعد العسل من المواد الطبيعية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المتعددة والمواد المضادة للأكسدة وكل تلك المواد لها دور كبير في العمل على ترطيب الوجه كما أن العسل يحتوي على الكثير من المواد المضادة لعمل الميكروبات والبكتيريا الضارة.

كما أن العسل يزيد قدرة الجسم على تجديد خلاياه وبالتالي يجعل الجلد في حالة نشاط وحيوية ويؤخر من ظهور الشيخوخة والتجاعيد في الوجه.

طريقة ترطيب الوجه بالعسل كالتالي:

نقوم بإحضار ثلاث ملاعق من عسل النحل الطبيعي غير المغشوش ومن ثم نضيف له حوالي عشر ملاعق من الماء الدافئ ونخلطه معًا بشكل جيد حتى يصير الخليط ثقيل نوعًا ما.

نقوم بغسل الوجه أولًا بالماء الدافئ عدة مرات ونجففه برفق وبعدها نقوم بوضع الخليط على الوجه برفق وفرده جيدًا بحيث يصبح كطبقة رقيقة على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يمتصه الجلد ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ مرة أجرى.

يجب تكرار تلك الخلطة على الأقل مرتين كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج جيدة وممتازة.

ماسكات طبيعيه لترطيب البشره من خلال استخدام الأفوكادو

حيث أن الأفوكادو من أحد الفواكه المنتشرة في المناطق الاستوائية لذا فهي أحد أهم أنواع الفاكهة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والبشرة وبخاصة عند استخدامها في عمل ماسكات طبيعيه لترطيب البشره وتحسين من جودتها.

كما أن الأفوكادو من الفواكه ذات النسب العالية من الزيوت الطبيعية المفيدة سواءً للبشرة أو للشعر وسريعة في اختراق البشرة والمسام بشكل كبير إضافة إلى أن الأفوكادو به نسبة كبيرة من أوميجا 3 الهامة لتغذية الجلد والتخلص من ما يسمى بالجذور الحرة.

طريقة استخدام الأفوكادو كماسك للبشرة كالتالي

نقوم بإحضار ثمرة الأفوكادو ومن ثم قطعها لنصفين متساويين مع إزالة اللب الداخلي أو البذرة ونقوم بطحن الجزء اللحمي من الثمرة بشكل جيد حتى يصير كالمعجون الناعم وبعد ذلك نقوم بوضع العجينة على الوجه بعد غسله ونتركه لمدة ربع ساعة.

نكرر تلك الخلطة على الوجه مرتين أو أكثر في الأسبوع للحصول على بشرة جذابة وحيوية ونضرة.

وصفة الصبار للترطيب

حيث أن نبات الصبار من النباتات الصحراوية الهامة والمتحملة للعطش والغنية بالمواد اللزجة ذات المحتوى العالي من المواد المرطبة والغنية بالعديد من المواد الهامة وبخاصة فيتامين أ وب والعديد من الأحماض الأمينية الهامة.

الطريقة المثلى لتطبيق ماسك الصبار على الوجه كالتالي:

نقوم بقطف ورق الصبار الطازج ونضعه في إناء به ماء لمدة بسيطة حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة ومن ثم نقوم بعمل تقشير للطبقة الخارجية من ورق الصبار حيث أن عملية النقع في الماء تتسبب في تسهيل عملية التقشير.

نستخرج هذا الجل اللزج من الصبار ونفركه بملعقة ونقوم بدهان الوجه به ونتركه عليه لمدة ربع ساعة وبعدها نزيل الماسك بغسيلة بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه الخلطة عدة مرات خلال الشهر للحصول على أفضل النتائج.

وعند تحضير كمية كبيرة من جل الصبار والخوف من تلفها يمكن وضعها في وعاء زجاجي مغلق وتخزن بالثلاجة لمدة طويلة.

ماسك اللبن لترطيب الجلد

فمن المعروف الأهمية الكبيرة للبن سواءً للبشرة الخارجية للجسم أو للأجهزة الداخلية في الجسم كما أنه غني بالمعادن الهامة وبخاصة الكالسيوم والمغنسيوم والعديد من الأحماض الأمينية الهامة مثل حمض الفو لفيك أسيد وحمض ألفا هيدروكسي وهما مسئولان عن تأخر الشيخوخة.

إضافة لذلك فإن اللبن من المواد الطبيعية الآمنة على الصحة والبشرة بشكل كبير وليس لها أي نوع من الأضرار الجانبية السيئة كغيرها من المواد المصنعة التي لا يمكن التنبؤ بمضاعفاتها على البشرة على المدى البعيد.

كيفية استخدام ماسك الحليب في عدة خطوات كالتالي:

نحضر نصف لتر من اللبن الطازج عالي الدسم ويفضل لبن الجاموس لأنه غني بالبروتينات والدهون.

ومن ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي للبن ونقلب جيدًا حتى تمام الذوبان وبعدها من خلال استخدام فرشاة ناعمة نقوم بدهان الوجه باللبن مع العسل بشكل جيد ونتركه على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة حتى يمتصه الجسم.

وكل فترة بسيطة نقوم بدهان الوجه لترطيبه بشكل دوري ونشطف الوجه بالماء الدافئ ونكرر تلك الخلطة مرتين كل أسبوع من أجل بشرة مشرقة ونقية.

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