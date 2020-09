مايكروسوفت تكشف عن سعر أجهزة Xbox Series S رسميًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أكدت شركة مايكروسوفت على الإشاعات التي تم تسريبها أمس عن سعر الجيل الثاني من أجهزة Xbox Series S التي طال انتظارها.

وكانت ظهرت سلسلة من التسريبات ليلة الاثنين، بعد أن قال موقع الأخبار التكنولوجي Thurott إن وحدة التحكم البيضاء ستأتي في حدود نحو 300 دولار، ثم ظهرت مزيد من التسريبات في مكان آخر عبر الإنترنت، بما في ذلك مقطع فيديو يقارن السلسلة S بوحدة التحكم الأكبر والأكثر قوة من الجيل التالي Xbox Series X.

وغردت الشركة منذ قليل عبر حسابها على تويتر قائلة: لنجعل الأمر رسميًا ونؤكد على سعر أجهزة Xbox Series S حيث ستأتي بـ 299 دولارًا، مرفقة صورة الجهاز مع التغريدة، دون الكشف عن الكثير من التفاصيل.

