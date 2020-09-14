مايكون: النصر يتعلم من الماضي ليكون أفضل

المواطن - محمد سمعه

تحدث البرازيلي مايكون مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن آخر استعدادات فريقه، لمواجهة نادي سباهان أصفهان الإيراني غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة بدور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مايكون في المؤتمر الصحافي: “نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة لكننا تدربنا بشكل جيد واستعددنا للمباراة”.

وأضاف مايكون: “نلعب في بطولة مختلفة ومستواها عالٍ ويجب أن نكون في قمة تركيزنا، وجئنا إلى قطر للفوز وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على سباهان أصفهان”.

النصر يستفيد من خسارته للقب الدوري

وتابع مدافع النصر: “خسارة الدوري لن تؤثر على مستوانا وأظهرنا للجميع أننا فريق جيد، والخسارة أمر وارد في كرة القدم، ونحن الآن في تحدٍ جديد وبطولة مختلفة وهذه البطولة تتطلب تركيز كبير؛ لأنها من أكبر البطولات في العالم، والماضي لن يعود ويجب أن نتعلم منه ونستفيد مما حدث، حتى تكون الأفضل دائمًا، وكل ما نفكر فيه حاليًا هو تقديم أفضل أداء ضد الفريق الإيراني”.

موعد مباراة العالمي ضد سباهان أصفهان

وستنطلق مباراة العالمي ضد سباهان أصفهان غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.







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