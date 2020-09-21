مايكون يخطف نجومية مباراة النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

تألّق نجم العالمي، البرازيلي مايكون، بشكل لافت في مباراة النصر ضد السد القطري، التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على إستاد حمد بن جاسم في الدوحة.

مايكون يخطف الأنظار:

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار النجم البرازيلي مايكون كأفضل لاعب في مباراة النصر ضد السد القطري اليوم.

وأشاد حساب النادي الرسمي باختيار لاعبه الأفضل، وعلق قائلًا: “ومن غير النصر له الأفضليـة!.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار نجم العالمي مايكون كأفضل لاعب في المباراة”.

وظهر المدافع البرازيلي بمستوى مميز، واتسمت تمريراته بالدقة، كما نجح في قطع العديد من الكرات والضغط على مهاجمي الفريق المنافس.

النصر ضد السد:

ولعب النصر ضد السد القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد النصر ضد السد اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما وصل رصيد الفريق القطري إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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