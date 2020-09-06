ما هي علامات الحمل قبل الدورة بأسبوع

علامات الحمل قبل الدورة

تسعد الأم والأب بخبر حدوث الحمل لذلك يبحثون عن علامات الحمل قبل الدورة لأنهم يريدون التعرف على أي علامة تبين حدوث الحمل من أجل أن يطمئن قلبهم لحين مجيء موعد الدورة وأجراء تحليل الحمل.

نبذة عن تعريف الحمل

قدم موقع المواطن تعريف بسيط عن الحمل أنه خبر يهم كل سيدة ورجل وخاصة المقبلين على الزواج الجدد فهو مرحلة تظل مستمرة لمدة تسعة أشهر أي فترة تتراوح بين ستة وثلاثون أسبوع إلى أربعين أسبوع وهذه الفترة مقدرة من آخر طمث حدث للسيدة مرورًا بأول يوم تغيب فيه الدورة الشهرية وحتى موعد الولادة.

تسع شهور الحمل تم تجزئتهم على ثلاث مراحل وهو الثلث الأول والذي يتكون من ثلاث أشهر أي أثنى عشر أسبوع والثلث الثاني وهو يضم ثلاث أشهر أيضًا وقد يكون الحمل أتم أربعة وعشرون شهر والثلث الثالث والأخير ويضم آخر ثلاث شهور من الحمل وهنا يكون الحمل قد تم ستة وثلاثون أسبوع وأحيانًا يصل إلى أربعين أسبوع.

أعراض الحمل في كل مرحلة من مراحله

المرحلة الأولى: وهي الثلث الأول من الحمل يكون فيها اضطرابات مزاجية وتعب وإعياء بدون أي مجهود أو سبب، دوخة وغثيان وأحيانًا فقدان للوعي والميل لتناول مأكولات معينة وأحيانًا تكون خارج موسمها.

المرحلة الثانية: وهي الثلث الثاني من الحمل وفي هذه المرحلة تخف أعراض الحمل المبكرة بشكل ملحوظ ولكن تظهر أعراض لم تحدث من قبل مثل تكرار التبول وزيادة ضربات القلب وحرقة المعدة التي تسمى حموضة والشعور بحركات للجنين وبالتالي من السهل معرفة نوعه.

المرحلة الثالثة: والتي بها آخر ثلث من فترة الحمل والتي يكون الجنين قد زاد حجمه ونموه مما تسبب في زيادة ألم الظهر والعمود الفقري وتتفاقم مشكلة حرقة المعدة بفعل ضغط الجنين على المعدة وزيادة التعب وعدم استطاعة الأم على النوم بشكل جيد.

اعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع

على من لم تستطيع الصبر على حلول موعد الدورة وغيابها للتأكد من حدوث الحمل وتريد التعرف على علامات الحمل قبل الدورة عليها باتباع الآتي:

ظهور نقاط خيف من الدماء تتخلل الإفرازات المهبلية وهذا يكون دليل على انغراس البويضة الملقحة في بطانة الرحم وإذا لاحظت السيدة هذه النقاط الدموية يجب أن تعرف أن التلقيح حدث من ستة أيام ماضية أو أثني عشر يوم.

الشعور بالغثيان من أشهر أعراض الحمل قبل الدورة فهو يحدث بكثرة خاصة في بعد التلقيح وانغراس البويضة بستة أيام أو أربعة عشرة يوم ولكن بمجرد إتمام الثلث الأول من الحمل ولكن بعض السيدات يعانون منه حتى إتمام الشهر التاسع من الحمل.

تمدد حجم الثدي وبالإضافة إلى وجود وخز أو زيادة تحسسه من أقل اللمسات عليه وهذا بجانب تغير لون الحلمات إلى لون أغمق فهي من العلامات التي تبين حدوث حمل قبل الدورة بأسبوع غالبًا.

الشعور بالإرهاق أو التعب فكثيرًا من السيدات نجدها تتعب من أقل مجهود تقوم به وأول ما يأتي على بالها في هذه اللحظ بأن ربما يكون الحمل قد تم فتبدأ في انتظار غياب الدورة الشهرية.

ألم شديد في أسفل الظهر يصاحب السيدة منذ حدوث الحمل ويزداد الألم كلما كبر الجنين وشكل ضغط على أربطة الظهر والحوض.

شعور السيدة بالصداع قبل الدورة الشهرية يكون أحد علامات الحمل وهذا بفعل التغير الهرموني وزيادة إنتاج الدم الذي يتطلبه الجنين لإنتاج المشيمة وتغذيته.

تكرار الذهاب إلى دورات المياه بسبب الشعور بأن المثانة ممتلئة بالبول هو من أشهر علامات حدوت الحمل المبكرة ويظل مستمر مع السيدة منذ انغراس البويضة وحتى الشهر الثاني من الحمل.

الميل أو الابتعاد عن أطعمة معينة فمثلاً قد نجد بعض السيدات لا يحبون تناول أطعمة في حملهم كانوا يعتادون على تناولها فيما قبل والعكس صحيح هذه الحالة تبدأ منذ ظهور الحمل وحتى آخر شهر بفترة الحمل.

اضطراب المزاج بمعني مرور السيدة فترات متتالية ومتنوعة ما بين الاكتئاب والحزن والسعادة والفرح من أشهر ما تعاني منه السيدة عن إتمام عملية التخصيب وزرع البويضة في الرحم وبالتالي فهي من أبرز علامات الحمل المبكر.

علامات الحمل قبل الدورة بثلاثة أيام

الألم عند التبول وإحساس دائم أن المثانة ممتلئة بالبول.

بعض السيدات تصاب بالإمساك بسبب التهاب المعدة بفعل هرمونات الحمل.

انتفاخ زائد في البطن بالشكل الذي لم تستطيع السيدة أن تفرق بين الحمل وقرب موعد الدورة الشهرية.

زيادة في درجة حرارة جسم السيدة وتظل هذه الدرجة ثابتة لمدة أربعة عشر يوم حتى تغيب الدورة الشهرية ويظهر الحمل في التحليل.

انخفاض معدلات السكر في الدم لدى السيدة الحامل بفعل تكون المشيمة والجنين.

انتفاخ في العيون والجفون والقدمين والشفتين وقد يستمر تورم القدمين حتى أخر شهور الحمل بل ربما يزداد بفعل ضغط الجنين على أوردة القدمين.

معرفة حدوث الحمل من الإفرازات المهبلية

بمجرد حدوث الحمل قد تلاحظ السيدة أن رحمها يفرز الكثير من الإفرازات بطريقة ليست كالمعتاد عليها وأحيانًا تكون مدممة أو بنية اللون.

في حالة كانت الإفرازات بيضاء اللون وليس لها رائحة نفاذة أو كريهة فهي دليل على حدوث الحمل.

أما إذا كان لونها ليس أبيض ويوجد لها رائحة غير طبيعية فهذا ليس حمل ولابد من استشارة الطبيب لأنها قد تكون عدوي بكتيرية.

نصائح للمرأة الحامل

عندما تشك المرأة بوجود حمل فيجب عليها أن تتجنب حمل الأشياء الثقيلة.

يجب عدم التعرض إلى أي مجهود زائد لأن هذا قد يهدد بفقدانها للجنين خاصة في الشهور الأولى لأنه يكون في مرحلة النطفة التي من السهل نزولها وفقدانه.

تجنب تناول مشروب القرفة لأنها يتسبب في الإجهاض.

أخذ قسط كافي من الراحة والنوم.

تناول أغذية مفيدة بها جميع العناصر والفيتامينات بالإضافة إلى ترطيب الجسم بشرب الماء والسوائل.

ذات صلة :







شارك الخبر