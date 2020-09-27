ما هي فوائد الموز وأضراره

الموز من الفاكهة التي تعطي الجسم الطاقة والحديد ولنتعرف على ما هي فوائد الموز وأضراره يجب معرفة ذلك للاستفادة منه وتجنب أضراره وذلك للحفاظ على صحتنا.

الموز

هو أحد أنواع الفاكهة ينمو على الأشجار في شكل مجموعات وبداية موطنه الأصلي كان في جنوب شرق آسيا.

الموز الأصفر هو أشهر أنواع الموز ويحتوي الموز على فيتامين ج وعنصر البوتاسيوم، الحديد، والمنجنيز، ويحتوي على بعض المركبات مثل الدوبامين، والفلافونويد المضادة للأكسدة مثل مادة الكاتيشين.

ما هي فوائد الموز وأضراره

للموز فوائد عديدة وسنتعرف عليها من خلال موقع المواطن.

فوائد الموز للجسم

يقلل من الإصابة بالإسهال حيث أن الموز الأخضر الغير ناضج يقلل من الإصابة بالإسهال لدى الأطفال، كما أن إضافة شرائح الموز إلى السائل للمرضى فإنه يقلل من الإصابة بالإسهال، وبالتالي فإن الموز يقوم بتعويض البوتاسيوم والماء الذي يتم فقده نتيجة الإصابة بالإسهال.

يساعد الموز في تحسين عملية الهضم وذلك لأن الموز يحتوي على الألياف والماء وبالتالي يسهل من حركة الأمعاء وسهولة الهضم.

يقلل من احتمالية الإصابة بأنواع عديدة من السرطان ومنها سرطان الدم وذلك لأن الموز يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة لوجود نوع من البروتينات تسمى البكتين والذي بدوره يحد من نمو خلايا الدم السرطانية، نظرًا لأن الموز يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين ج فإن تناول عصير الموز بانتظام للأطفال فإنه يقوي المناعة ويحد من الإصابة بسرطان الدم.

يقلل من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

يقلل من آلام والتهابات المفاصل.

يزيد من تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم.

يساعد الموز في تقليل التهابات المعدة وذلك لأن الموز يحتوي على مركبات تقوم بتثبيط البكتيريا التي تتسبب بقرحة المعدة.

يساعد الموز على تحسن المزاج ويقلل من الاكتئاب وذلك لأن الموز يحتوي على السيروتونين ولا يزيد مستوى الهرمون في الجسم مباشرة بل يحفز زيادة إفراز هذا الهرمون في الجسم وذلك لوجود فيتامين ب6 الذي يساعد على تحفيز زيادة مستوي السيروتونين والذي بدوره يقوم بنقل الرسائل العصبية بين الخلايا ويزيد من الشعور بالسعادة.

يحد من آلام الدورة الشهرية وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم وفيتامين ب6 وبدورها يقومون بتقليل احتباس السوائل في الجسم ويقلل من الشعور بالانتفاخ، كما ان البوتاسيوم يقوم بتعويض النقص في الجسم نتيجة التشنجات التي تحدث في وقت الدورة الشهرية.

يساعد في بناء الجسم لكمال الأجسام وذلك لأن الموز يحتوي على الكربوهيدرات والبوتاسيوم، ونتيجة أداء التمارين الرياضية تقل نسبة السوائل في الجسم ويكون الجسم في حالة جفاف لذا تناول الموز بعد التمارين الرياضية لتعويض الجفاف وتوازن الجسم.

من فوائد الموز أنه يساعد على نمو الأطفال لاحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين د، فيتامين ك، وأيضا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، المغنسيوم، كما أنه يتميز بسهولة هرسه وطعمه الحلو وسهل المضغ.

يساعد على النوم جيدًا وذلك لأن الموز يحتوي على عنصر المغنيسيوم ومادة التريبتوفان وبالتالي كلاهما يعملان على التخلص من الأرق والتوتر والنوم بعمق، يقوم بتنشيط انتاج بعض الهرمونات مثل هرمون السيروتونين والميلاتونين.

يحافظ على مستوى السكر في الدم.

يساعد على خسارة الوزن الزائد عند تناوله على الريق.

يحافظ على القلب والشرايين.

يساعد على تقوية الذاكرة.

فوائد الموز للبشرة

يساعد الموز على ترطيب البشرة وذلك بهرس ثمرة من الموز مع ملعقة من الزبادي وتدليك الوجه بها وتركها لمدة 60 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء والانتظام عليها لمدة شهر فإنه يعطي للبشرة ترطيب وتغذيها.

يساعد على التخلص من الحبوب والبثور وخاصة حب الشباب وذلك بهرس ثمرة موز ونضيف إليها نصف ملعقة كبيرة من الحليب ونصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ونصف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ونقلب المكونات معا حتى تمتزج مع بعضها ثم نضعها على البشرة لمده 30 إلى 40 دقيقة حتى يجف ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع ملاحظة النتيجة.

ينقي البشرة ويجعلها صافية من الشوائب والأتربة وذلك بهرس ثمرة من الموز ونضيف إليها ملعقة من الحليب مع ملعقة من عصير الليمون ومزج المكونات مع بعضها ووضعه على الوجه لمده ربع ساعة ثم يغسل الوجه بعدها بالماء والصابون.

يزيل علامات الشيخوخة وآثار التقدم في السن وذلك بتقطيع ثمرة الموز إلى شرائح صغيرة وهرسها جيدًا ونضيف إليها ملعقتين من العسل مع ملعقة من خشب الصندل ونمزج المكونات مع بعضها جيدًا ثم نضعها على البشرة مع التدليك لمدة خمس دقائق ونتركه لمدة 20-30 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

يقلل من احمرار البشرة وذلك بهرس ثمرة الموز في الخلاط ثم وضعها على منطقة الاحمرار.

ما هي فوائد الموز وأضراره

لقد ذكرنا سابقًا الفوائد أما الآن لنوضح أضرار الموز.

اضرار الموز

الموز فوائده متعددة للإنسان ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات ولكن يختلف احتياج الموز من شخص إلى آخر لذا يجب عدم الإفراط في تناوله حتى لا يؤثر على صحة الإنسان حيث انه ينصح بتناول اثنين ثمرة من الموز يوميا وليس أكثر من ذلك كما يجب التنوع في أنواع الفاكهة الأخرى.

الإفراط في تناول الموز يزيد من نسبة البوتاسيوم في الدم وبالتالي فان الكلى تقول غير قادرة على إزالة الكمية الزائدة من البوتاسيوم وبالتالي يشكل خطرا على مرضى الكلى لذا يجب تناول كمية معتدلة من الموز نوصي بها من الطبيب.

قد يسبب الموز الشعور بالحكة والاحمرار، تورم الجلد، ضيق التنفس وذلك نتيجة الإفراط في تناوله.

يسبب تسوس الأسنان.

يسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

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