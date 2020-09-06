ما هي فوائد زيت الخروع للشعر وتكثيف الرموش

فوائد زيت الخروع للشعر

أغلبنا يحب تطبيق المواد الطبيعية على الشعر أو الرموش أو الحواجب من أجل تكثيفهم وتطويلهم لذلك ينصحون بالاستفادة من فوائد زيت الخروع للشعر عن طريق استخدامه على فروه الرأس وأطراف الشعر.

ما هو زيت الخروع

أوضح موقع المواطن أن زيت الخروع هو أفضل مادة طبيعية يتم استخلاصه من شجر الخروع المعطرة التي هي أحد أفراد السلالة الفريبونية.

تمتاز هذه الشجرة بان طولها يصل إلى عشرة متر وأوراقها كبيرة وذات أطراف مسننة بالإضافة أن ثمارها تأخذ اللون الأصفر تحتوي على ثلاث حبات وتغلف بالشوك.

توجد أشجار الخروع في البلدان التي تتميز بالطقس الحار مثل البرازيل والمكسيك والصين ومصر حيث أنها تنمو في فصل الصيف.

يتم الحصول على دواء سام من ثمار الخروع أما الثلاث حبوب التي توجد بداخل الثمرة فيمكن أن يستخلص منها زيت حار ممن الممكن استخدام هذا الزيت في خلال عام.

مما يتكون زيت الخروع

عند فحص زيت الخروع أتضح انه غني بالجليسريدات بنسبة تبدأ من خمسة وثلاثون بالمائة وتصل إلى خمسة وخمسون بالمائة هذه النسبة تحتوي على مقدار من حامض الخروع.

كما يوجد به مواد أجنبية مثل الريسين السام الذي يتفاعل مع الحرارة والأكسجين والضوء فيتحول إلى مادة سامة مقدارها 0.3 ملي جرام.

كما يحتوي زيت الخروع على مواد قلوية مثل الريسينين وخميرة الليباز وفيتامين هـ.

ما هي فوائد زيت الخروع للشعر

من الطبيعي أن الشعر ينمو بمقدار سنتيمتر واحد كل شهر ففي حالة تطبيق زيت الخروع على الشعر فإن نمو الشعر يزيد وذلك بفعل وجود الأحماض الدهنية وفيتامين هـ بداخل الزيت.

وضع زيت الخروع على الشعر يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتخلص الشعر من القشرة ومحاربة وعلاج العدوى البكتيرية والفطرية.

بمجرد امتصاص فروه الرأس إلى زيت الخروع فإن بصيلات الشعر تقوى ويتعالج مشكلة الشعر المتمثلة في التقصف والجفاف الهيشان لأن هذا الزيت يرطب الشعر.

طريقة استخدام زيت الخروع للشعر

لمن يريد الحصول على فوائد زيت الخروع لإعطاء الشعر الصحة والحيوية عليه بإتباع الآتي:

يتم أخذ مقدار يناسب طول الشعر ثم يتم وضعه على فروه الرأس وفركه جيدًا.

ثم يتم النزول بهذا الزيت على باقي أجزاء الشعر باستخدام المشط ذات أسنان واسعة من أجل توزيع الزيت في جميع أنحاء الشعر.

ثم يتم وضع قبعة بلاستيكية أن وجدت أكياس بلاستيك عادي ويترك لمدة مائة وعشرون دقيقة.

وأخيرًا يتم تنظيف الشعر من الزيت باستخدام الشامبو.

فوائد زيت الخروع الجمالية

ولا تتوقف فوائد زيت الخروع للشعر عند هذا فقط ولكن عندما يوضع على الحاجبين والرموش فإنه يقوم بنفس الدور في تكثيفهم وتطويلهم.

يفضل وضع زيت الخروع باستخدام فرشاة مسكرا قديمة ولكن نظيفة وتطبيقه على الرموش كل ليلة ويترك حتى الصباح ثم تنظف الرموش بالماء الدافئ برفق مع مراعاة عدم ملامسته للعين من الداخل حتى لا تسبب في تهيجها وانتفاخها.

كما أتضح أن استخدام زيت الخروع مزيل للميكب ومنظف ومطهر للبشرة خير اختيار لأنه يحتوي على مواد تدخل غلى أعماق البشرة وتقوم بتنظيفها بالإضافة إلى ترطيب البشرة.

يمكن تطبيق زيت الخروع مع صودا الخبز ووضعه على البشرة من أجل إزالة البثور والشامات التي تشوه مظهر الوجه.

زيت الخروع من أفضل مرطبات البشرة حيث أنه يساعد على عدم ظهور حب الشباب أو جفاف البشرة سواء للوجه أو اليد أو الساقين.

من تعاني من أي مضاعفات حدث لبشرتها عقب الولادة مثل تمدد الجلد عليها بتدليك الأماكن المتضررة بزيت الخروع.

وضع زيت الخروع بشكل مستمر على البشرة يساعد على تأخر ظهور علامات تقدم سن البشرة مثل التجاعيد.

فوائد زيت الخروع العامة

يمكن تطبيق زيت الخروع على الأماكن التي يوجد بها ألم أو تورم ناتج عن التهاب مفاصل أو أنسجة وهذا بفضل ما يوجد بالزيت من حمض الريسينوليك.

يستخدم هذا الزيت للحد من تقلصات وألم الحيض.

بفعل قوامه الذي هو بمثابة مادة ملينة للأمعاء يمكن تناوله من أجل علاج مشاكل اضطراب المعدة مثل الإمساك الحاد وهذا لأنه يحتوي على حمض الريسينوليك.

يتم تطبيق زيت الخروع على حلمات الثدي التي تتشقق بفعل الرضاعة الطبيعية.

يستخدم هذا الزيت لعلاج حالات التئام الجروح وعلاج الطفح الجلدي الذي يصاب به الأطفال الرضع.

إذا تم تقطير خمس قطرات من زيت الخروع في ماء أو عصير وتم تناوله فغنه يخلص المريض من التهاب الجلد والتهابات الجيوب الأنفية والحلق.

المداومة على تناول زيت الخروع تساعد على زيادة عدد كرات الدم البيضاء التي هي مسئولة عن مقاومة أي فيروس أو عدوي تهاجم الجسم وبالتالي فهو محفز جيد لجهاز المناعة.

من يقترب موعد ولادتها وتريد إتمام عملية الولادة بشكل طبيعي عليها بتناول زيت الخروع لأنه يزيد من انقباضات الرحم مما يساعد جعل الولادة متيسرة.

وضع زيت الخروع على الثدي يزيد من إفراز الحليب وبالتالي زيادة إنتاجه وإدراره للطفل.

يدخل زيت الخروع في صناعة دواء الكيماوي لعلاج السرطانات لأنه يقلل من الألم الناتج عن الإصابة بهذا المرض ولكن يجب عدم الفرط في تناول هذا أويت لأنه قد يتسبب في التهاب العين.

وصفة زيت الخروع لعلاج الشعر

المكونات

زيت خروع. زيت زيتون أو جوز الهند أو أي زيت آخر.

التحضير

يتم وضع مقدار من زيت الخروع ونفس المقدار من الزيت الآخر المتاح.

ثم يطبق على فروه الرأس ويدلك به فروه الرأس ويبقى عليها طول فترة الليل.

ثم في الصباح التالي يتم تنظيف الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

يفضل المداومة على الوصفة لمدة سبع مرات حتى نحصل على نتيجة جيدة.

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