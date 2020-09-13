ما يُقلق جونزالو مارتينيز بعد انضمامه إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

يخوض اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب نادي النصر تحديًا من نوع خاص وذلك بعد انضمامه إلى العالمي قادمًا من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

المرة الأولى لنجم النصر الجديد بقارة آسيا

ويلعب مارتينيز للمرة الأولى في مسيرته في القارة الآسيوية والمنطقة العربية، حيث تعد أجواء الكرة مختلفة تمامًا عن اللعب في القارتين ” أمريكا الجنوبية وجارتها الشمالية”.

ويخشى مارتينيز من عدم التأقلم من النصر، لذلك سيكون أمام النجم الأرجنتيني تحدٍ من نوع خاص لإثبات أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس للعالمي.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تحقيق لقب أفضل لاعب في بلاده بعام 2018 متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ووُلد نجم نادي النصر الجديد في مقاطعة ميندوزا شمال الأرجنتين، وهي منطقة معروفة بزراعة العنب، كما أن هذه المنطقة مشهورة بطائر “بيتيتورا” وتم أخذ اسم بيتي منه للاعب.

وأكد لاعب نادي أتالانتا يونايتد السابق أن اسم بيتي أُطلق عليه من قبل والدته، كونه يملك طاقة مثل هذا الطائر، وأضاف بأن اسم جونزالو لا يسمعه كثيرًا في منزله إلا إذا كان هناك مشكلة.

كما أشار جونزالو مارتينيز إلى أن أباه وأمه ساعداه كثيرًا ليحقق حلمه وهو أن يُصبح لاعب كرة قدم وأضاف بأنه فشل في جميع اختبارات أندية “بوكا جونيورز وإنديبندينتي وبانفيلد” وهي أندية متمركزة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وأضاف لاعب نادي أتالانتا يونايتد أنه لم ييأس وانضم بعد ذلك لنادي هوراكان الأرجنتيني ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس الأرجنتين.

أفضل لحظة عاشها نجم النصر الجديد

وتُعد أفضل لحظة مميزة لنجم نادي أتالانتا يونايتد، هي الثأر من نادي بوكا جونيورز الذي رفضه في الاختبارات عندما كان صغيرًا، حيث سجل هدفًا في نهائي كوبا ليبرتادورس الذي جمع ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، ووقتها فاز ريفر بليت بثلاثية لهدف.







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