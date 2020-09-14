مباراة الهلال اليوم تمنح الزعيم رقمًا تاريخيًا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال اليوم ضد باختاكور الأوزبكي، وسط تمنيات بتألق الزعيم وتحقيقه للفوز في أولى مواجهاته القارية بعد استئناف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

مباراة الهلال

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى الزعيم خلال المباريات الأخيرة في دوري أبطال آسيا، مشيرة إلى أنه سيُحقق رقمًا تاريخيًا في حال الفوز في مباراة الهلال اليوم ضد باختاكور الأوزبكي.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فاز الهلال في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ أبريل-أغسطس 2014.. لم يفز الفريق في 5 مباريات متتالية في تاريخه في البطولة”.

ويطمح لاعبو الزعيم الفوز في مباراة الهلال اليوم ضد باختاكور الأوزبكي، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه منذ أيام بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي على استاد الجنوب في قطر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة الآسيوية.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور المتصدر.







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