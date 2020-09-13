الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة باختاكور

المواطن - مروة نبيل

أنهى الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو تحضيراته الميدانية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته ضد باختاكور الأوزبكي.

الهلال جاهز:

وتركز مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الجوانب الفنية، حيث تخلله تدريبات تكنيكية وجمل تكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مشاركة النجم علي آل بليهي بعد أن أنهى برنامجه اللياقي والتأهيلي، فيما أجرى عبدالله عطيف برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة.

وأعلن الزعيم عن إصابة نجمه نواف العابد بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليتأكد غيابه عن مباراة باختاكور.

دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يستأنف الزعيم مبارياته في البطولة الآسيوية بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور المتصدر.







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