متحدث الصحة: تجاوز الاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا

المواطن - الرياض

عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن قلق الوزارة من التجمعات المخالفة التي حدثت من البعض في اليوم الوطني أمس الأربعاء.

وقال العبدالعالي : ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا، الوباء لا يزال موجودًا وبقوة.

وأضاف أن التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه -لا سمح الله داعيًا- الجميع إلى المحافظة على صحتهم وسلامتهم وحياتهم وحياة من يحبون.

وكانت وزارة الصحة شدّدت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331857) حالة، من بينها (12465) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1090) حالة حرجة، كما سُجّلت (1007) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (314793) حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (498) حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4599) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.

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