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محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي بلقب دوري الدرجة الأولى
مشيدًا بجهود اللاعبين طوال الموسم

محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي بلقب دوري الدرجة الأولى

2020/09/22
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي بلقب دوري الدرجة الأولى احتفالية بمناسبة صعود الفريق
المواطن - مروة نبيل
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1 محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي:
1.1 السماوي بطلًا لدوري الدرجة الأولى:

هنأ محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعود، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجماهير، بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأمير منصور بن محمد آل سعود بارك صعود السماوي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

 

الباطن
جانب من الاستقبال
محافظ حفر الباطن مع اللاعبين
احتفالية بمناسبة صعود الفريق

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

السماوي بطلًا لدوري الدرجة الأولى:

ورفع الباطن رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

محافظ حفر الباطن مع اللاعبين
المحافظ يستقبل أعضاء السماوي
الباطن
المحافظ يحمل الكأس

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