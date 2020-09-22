محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي بلقب دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

هنأ محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعود، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجماهير، بعد التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

محافظ حفر الباطن يهنئ السماوي:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأمير منصور بن محمد آل سعود بارك صعود السماوي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثناء استقباله إدارة ولاعبي الفريق في مجلس الضيافة بالمحافظة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

السماوي بطلًا لدوري الدرجة الأولى:

ورفع الباطن رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

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