أبرز أرقام الباطن في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تألق الباطن في منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لينجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن يتألق:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على جدة بالأمس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسجل ثنائية السماوي حسن شراحيلي ومهدي الرصايصي.

واستفاد الباطن من تعثر منافسه العين اليوم الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد البكيرية بهدف لكل منهما، ليضمن الفريق السماوي التأهل رسميًّا إلى دوري الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

دوري الدرجة الأولى:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن 34 مباراة في دوري الدرجة الأولى حتى الآن، وجمع 69 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، ليكون الأكثر فوزًا هذا الموسم، وتعادل 9 مرات، وخسر 5 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تسجيل 47 هدفًا خلال 34 جولة بمنافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، واهتزت شباكه 23 مرة، ليكون الأقوى دفاعيًّا في المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة هو أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 28 مباراة.







شارك الخبر