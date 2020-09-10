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محمد الشلهوب يُودع جماهير الهلال ويعتزل كرة القدم رسميًا
نشر فيديو عبر حسابه في تويتر منذ قليل

محمد الشلهوب يُودع جماهير الهلال ويعتزل كرة القدم رسميًا

2020/09/10
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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محمد الشلهوب يُودع جماهير الهلال ويعتزل كرة القدم رسميًا محمد الشلهوب نجم الهلال
المواطن - محمد سمعه

ودع النجم محمد الشلهوب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جماهير أزرق العاصمة منذ قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” معلنًا اعتزاله كرة القدم رسميًا.

ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنه: ” أحبكم كثيرًا إلى اللقاء”، كما وضع علامة قلب زرقاء بجانب كلماته مما يعني أنه سيرحل عن الهلال وسيعتزل كرة القدم رسميًا.

محمد الشلهوب يُتوج بالدوري مع الهلال قبل اعتزاله

وكان الشلهوب تُوج مع الهلال أمس الأربعاء بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخ أزرق العاصمة، وذلك بعد نهاية مباراة الشباب بالجولة الثلاثين.

نجم الهلال محمد الشلهوب

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.

 

 

 



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