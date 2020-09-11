محمد عواد يكشف موقف الزمالك من عرض الباطن

المواطن - مروة نبيل

كشف حارس المرمى محمد عواد عن موقف ناديه الزمالك من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد عواد يكشف التفاصيل

وسبق أن أعلن محمد عواد عن تلقيه عرضًا من نادي الباطن العائد حديثًا إلى دوري المحترفين بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وطلب من إدارة الزمالك الموافقة لرغبته في اللعب بشكل أساسي.

وأعلن عواد موقف ناديه من رحيله اليوم، وقال: “تم رفض الإعارة.. وأنا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائمًا الأصلح والأفضل لي”.

وتابع محمد عواد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة دوري الأبطال للنادي من أجل جماهير الزمالك العظيمة .. جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي”.

عواد مع الوحدة

ويملك محمد عواد صاحب الـ28 عامًا تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة صيف 2018، قادمًا من الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة.

وظهر عواد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قبل أن يعود إلى الإسماعيلي وينضم منه إلى الزمالك بشكل نهائي مطلع الموسم الحالي، ولكنه ابتعد عن مستواه المعهود، ليبتعد عن اللعب، ما دفعه للتفكير في الرحيل.







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